Opinión
La Germania de Mallorca en el seu 505 aniversari
Ara fa 505 anys —el 7 de febrer— que va esclatar la Germania, un moviment revolucionari que canviaria el curs de la història de Mallorca. Les causes principals eren de caràcter fiscal. Aleshores, el Regne de Mallorca arrossegava un deute públic que pel seu volum s’havia convertit en un autèntic malson per a les classes més populars que en patien les conseqüències, atès que el referit deute implicava el pagament anual, per part de l’administració del Regne, d’unes pensions cobradores pels inversors que havien esmerçat els seus cabals en títols de deute pública (censals). Unes pensions, els diners de les quals, eixien de les imposicions, de les ja existents i de noves, tributs que generalment gravaven el consum i no tant el patrimoni.
Els agermanats mallorquins no eren uns «desheretats», molts posseïen els seus obradors i les terres que conraven. Està documentat, derrotada la Germania, el cas d’un agermanat que fou sancionat en mil lliures —un dineral!— fet que palesa una certa dimensió ideològica en l’impuls d’aquest moviment. Una de les causes importants que va motivar l’alçament el 7 de febrer de 1521 fou l’inequitatiu sistema fiscal. Mentre els més privilegiats i els col·lectius arrecerats al voltant del poder eludien els impostos, la resta, de condició social més humil, havien de suportar la càrrega dels qui, per la seva condició social, els esquivaven.
El lema dels agermanats era «Pac qui deu!» i el seu cavall de batalla «La Santa Quitació», és a dir, la redempció del gran deute que arrossegava el Regne i que ofegava la malmesa economia de les llars menys opulentes, ja que l’amortització del deute permetia eliminar els impostos sobre els quals s’extreien els diners per pagar les pensions censals. Malgrat que l’emperador Carles V sempre els va girar l’esquena i no va atendre cap de les seves justes peticions, els agermanats es mantingueren fidels a l’emperador. Un dels punts del seu jurament els obligava a mantenir la lleialtat a Carles V.
Avui, al cap de més de cinc segles, podem pensar que el sacrifici d’aquella gent mallorquina —dones i homes— va omplir un futur anhel de justícia i llibertat, un episodi de la història de Mallorca digne d’esser conegut i valorat, malgrat que part dels sectors més conservadors i reaccionaris hagin intentat, al llarg dels anys, criminalitzar aquest formidable moviment o, si més no, marginar-lo o ignorar-lo. Ha estat gràcies a l’estudi d’historiadors i investigadors, en els últims anys, i a la tasca ben meritòria de la Comissió «Germania 500», creada per donar a conèixer i contrastar els fets de la Germania, que podem afirmar que aquesta revolta/revolució és més coneguda en les causes que la motivaren i que la seva gesta ha de perdurar en la memòria col·lectiva del poble de Mallorca.
