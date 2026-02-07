Opinión | Tribuna
Criteris per ordenar els usos del territori
L’ordenació del territori (OT) erròniament és un concepte aparentment simple i senzill si ens atenem a l’aplicació que veim se’n fa i com se’l limita a la realitat actual. Es fa d’una manera parcial i sectorial que l’han duita a una sèrie de confusions i aspectes erronis. Això fa que es cometin molts d’errors, sempre amb la mateixa mania de cercar solucions a problemes equivocats aconseguint-se solucions errònies a problemes certs.
L’OT contempla tot un sistema o és part d’un ampli sistema territorial on hi formen part, hi actuen i hi tenen el seu paper els diferents sectors econòmics, el medi quasi natural, la societat residencial, el turisme, l’Administració i tot el que participa dins el procés de desenvolupament. L’OT és un concepte complex que ha de partir d’una necessària i clara conceptualització. Una primera divisió conceptual com a punt de partida és sobre els termes que van molt entrelligats i que han duit a més d’una confusió i poc encertada aplicació, que són medi ambient, ordenació dels usos i urbanisme. És fonamental la unificació i simbiosi entre el medi ambient i l’OT, que ha de tenir un paper rellevant, vinculant i no únicament consultiu. Ha de marcar les directrius per ordenar els usos del territori. Es confon molt sovint l’urbanisme amb l’OT, com si d’una mateixa cosa es tractés. L’urbanisme no és més que un simple instrument per executar una part de l’ordenació dels usos dins l’espai.
Ordenar el territori significa: identificar, distribuir, organitzar i regular les activitats humanes dins aquest territori d’acord a una sèrie de criteris i prioritats. Això vol dir: a) ordenació de les activitats humanes a un territori que està organitzat per acollir-les i b) ordenació dels usos del sòl. Activitat i ús són termes que s’utilitzen com equivalents, ens ho indiquen les dues cites següents: «L’ordenació del territori té per objecte ... la delimitació dels diversos usos als quals es pot destinar el sòl o espai físic-territorial» (sentència 77/88 del Tribunal Constitucional) i «L’ordenació del territori és el conjunt de criteris, normes i plans que regulen les activitats i assentaments sobre el territori amb la finalitat d’aconseguir una adequada relació entre territori, població, activitats, serveis i infraestructures» (llei de Cantàbria d’OT).
Segons la Carta Europea d’OT de 1983, és la projecció dins l’espai de la política econòmica, social, cultural i ambiental d’una societat. És el sentit de sistema territorial. El desenvolupament definit amb aquestes polítiques és el resultat de les activitats que es localitzen en el territori. Afegeix la Carta europea: «és a la vegada una disciplina científica, una tècnica administrativa, amb actuació interdisciplinària i global, l’objectiu de la qual és un desenvolupament equilibrat de les regions i l’organització física de l’espai».
Aquestes cites posen de manifest les idees focals de l’ordenació del territori: desenvolupament, qualitat de vida, equilibri interregional, organització física de l’espai, utilització racional dels recursos naturals i conservació ambiental. Tot realitzat de manera democràtica amb la participació dels ciutadans; global amb la col·laboració de tots els sectors; funcional adaptada a la consciència de cada zona; i prospectiva considerant les tendències econòmiques, socials, culturals i ambientals a llarg termini i les conseqüències territorials (D. Gómez Orea).
Des del punt de vista administratiu l’OT és una funció pública per a la necessitat de controlar el creixement espontani de les activitats humanes, públiques i privades, per evitar problemes i garantir una mena de justícia social–espacial, que és el respecte a la funció social de la propietat i un desenvolupament centrat en la qualitat de vida de la societat.
El caràcter polític de l’OT es justifica perquè són els poders públics els que defineixen l’estil de desenvolupament, la planificació a utilitzar, la legislació específica i la sectorial.
