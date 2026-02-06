Microbios y vitaminas

Las últimas encuestas electorales dibujan una situación complicada para llevar a cabo uno de los compromisos más aventurados de Núñez Feijóo: el de formar gobierno en solitario. Ya apuntamos en aquel momento, hace un año, que tal promesa tenía que ver más con la intención de atraer votos del centro izquierda, abstencionistas y votantes de un supuesto PSOE «bueno», que con las posibilidades reales de llevarlo a cabo. Conjeturamos que el PP estaba abocado a tener que pactar con Vox y que más valía que se aprestara a establecer las condiciones que, a su juicio, lo permitieran. Contribuye a la pérdida de credibilidad satanizar a un rival político para después, con tal de acceder al poder, pactar con él. Para llegar a acuerdos de gobierno es preciso señalar los puntos comunes antes que incidir en las diferencias. Nada estable puede edificarse cuando hasta las vísperas se han excavado trincheras. La razón de que sea precisamente el PP el que deba dar el primer paso radica en que es el partido que en este momento goza de mayor intención de voto, rondando el 32,5%, mientras Vox, que recolecta el voto visceral anti Sánchez y antisistema, se queda en casi un 18%.

Lo interesante del actual estado de la opinión es que gozando el PP del 32,5% de la intención de voto, es decir, seis décimas menos que en 2023, podría, de realizarse ahora las elecciones, obtener 139 diputados, dos más que en 2023. La razón es la bajada del PSOE que, del 31,7% de los votos y 121 diputados en 2023, pasaría ahora a un 26,1% de intención de voto y a 106 diputados; y que Vox, del 12,4% de votos y 33 diputados pasaría a disponer de un 17,8% de votos y 61 diputados, casi doblando su representación. La lectura de las encuestas dibuja un corrimiento, no hacia el rojo, sino hacia el azul, hacia el tren de la derecha que se precipita sobre nosotros con pitido agudo. Los últimos acontecimientos refuerzan la tendencia. El 55,1% de la población en contra de la regularización de emigrantes ilegales, por ser un coladero, el efecto llamada, y la intencionalidad electoral. El 57,2% hace responsable a Adif de la tragedia de Adamuz. Sumar pierde 4 puntos respecto a 2023, que van, una pequeña parte a Podemos y el resto va al PSOE. El 6,8% de votos del PSOE se redirige al PP (528.000); el 4,5% a Vox (350.000). El 19% de votos del PP (1.500.000) se pasan a Vox. El 8,5% de los abstencionistas votarían a Vox. En sentido contrario, hacia la izquierda: el 4,5% de Abascal (137.000) van al PP; sólo 145.000 votos de la derecha van al PSOE.

Lo inédito de la actual situación radica en que Sánchez y el PSOE no tienen un proyecto que culminar en 2027. Su único proyecto consiste es llegar a 2027, en estar en el Gobierno hasta entonces, mantenerse en el poder y mantener los sueldos. Quienes más se esfuerzan en ello son los socios de Sumar en el Gobierno. Y quienes colaboran con grandes perspectivas de beneficio político son los nacionalistas y extrema izquierda. El último ejemplo ha sido el apaño vergonzoso del decreto ómnibus. Es el ejemplo repetido de la política ratonil de Sánchez. Dando por sentado que ni PP, ni Junts, ni Vox iban a votarlo porque era un batiburrillo donde se mezclaban la revalorización de las pensiones con las ayudas por los incendios forestales, el escudo social por la dana de Valencia y la prohibición de los desahucios, se presentaba así para acusar al PP de no votar las pensiones, eso sí, sin hacer lo mismo con Junts. Se han desgañitado diciendo que no iban a trocear el decreto. Los ministros de Sumar, proclamando muy dignos que en absoluto iban a permitir el troceo; o todo o nada. Y va a ser ni todo ni nada. Nunca hubo unos personajes tan patéticos y ridículos como estos señoritingos de Sumar. Era otra engañifa de Sánchez para, a la semana, admitir que lo trocean con la condición de permitir en el decreto de escudo social que los pensionistas con dos viviendas, una en la que viven y otra por la que perciben el alquiler sí puedan desahuciar a los okupas, para obtener el voto del PNV. Pero qué chorrada es ésta. ¿Es que acaso el alquiler de una vivienda no puede ser superior al de dos? Depende del valor de las viviendas, no de su número. ¿Cómo es posible que se legisle a golpe de ocurrencia en lugar de hacerlo con justicia? Legislar para favorecer a un particular o a muchos o a un partido político, está absolutamente reñido con el objetivo de las leyes, que debe ser de carácter general. No se pueden hacer leyes a beneficio de parte. Está muy bien que se proteja a los vulnerables, pero es el Estado el responsable de hacerlo, no los propietarios. Lo de Sánchez ya lo hacía Franco.

Establecer puntos comunes entre PP y Vox para gobernar en coalición va a ser un sudoku de complicadísima resolución. El PP es un partido del sistema político. Vox es antisistema, aunque dice respetar la Constitución. Desconocemos el proyecto de Feijóo más allá de derogar el sanchismo, que ha sido posible por los defectos de la misma Constitución, que no previó ni la aparición de un personaje tan tóxico como Sánchez (gobernar sin presupuestos, ley de amnistía, cesarismo…); ni la deriva partitocrática (como decía Voltaire, me repetiré hasta que me entiendan) que en su propio texto engendraba (art. 68, ley electoral, circunscripción electoral, CGPJ, título VIII…); y que, además, hacía casi imposible su reforma; en cincuenta años: el sufragio pasivo de extranjeros, la estabilidad presupuestaria y cambiar la palabra disminuidos por discapacitados. Seguramente, lo que pretende Vox sea cambiar la Constitución. Pero, para cambiarla, se necesitan los dos tercios de los votos del Congreso, 233 y la mayoría absoluta en el Senado; y la suma, en el mejor de los casos de un Gobierno PP-Vox, no alcanzaría los 210 diputados. ¿Qué haría entonces Vox? ¿Romper el Gobierno como hizo con los autonómicos? Dígannoslo. Para cambiar la CE, romper el candado al que aludía Iglesias, se necesita el concurso del PSOE. Estamos condenados a una crisis constitucional permanente sin visos de solución, con un Abascal imprevisible al que podría atribuirse el mismo desdén hacia el PP que Agustín de Foxá ponía en boca de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange Española, dirigido a los republicanos: «los partidos centristas son como la leche esterilizada: no tienen microbios, pero tampoco vitaminas». No sé si con espíritu de combate bajo el infinito firmamento tachonado de estrellas.