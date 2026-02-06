Opinión | TEMPUS EST IOCUNDUM
L’espoli que mai s’acaba
De vegades, la rapacitat és econòmica, només cerca revendre per comptar els guanys. Altres, l’ambició cerca el plaer personal de gaudir en solitari d’allò que pertany a tot un poble
Més de mil cinc-centes monedes, àmfores, ceràmiques, espases. Aquest és l’inventari força incomplet del darrer espoli investigat a l’illa per la Guàrdia Civil. Presentaren les peces recuperades la vicepresidenta del Consell, Antònia Roca, i la directora del Museu de Mallorca, Maria Gràcia Salvà. Estaven acompanyades pel capità Pedro Manuel García. Ambdues explicaren que els materials robats ens parlen de la nostra història, però aportarien molta més informació si es poguessin estudiar en el lloc on foren trobades.
L’espoli de Mallorca ve d’antic. L’apropiació del nostre patrimoni i, en general, del de les civilitzacions sotmeses ve d’antic. La guerra és la gran furtadora, però en temps de pau són altres factors els que afavoreixen el robatori. Per una part, es necessita un comprador. Sol ser llest, sap valorar els materials i la cobdícia fa que deixi de costat qualsevol ètica o llei proteccionista. De vegades, la rapacitat és econòmica, només cerca revendre per comptar els guanys. Altres, l’ambició cerca el plaer personal de gaudir en solitari d’allò que pertany a tot un poble. Recordem el plat de la llebre, robat del Museu de Mallorca, a les darreries dels anys vuitanta i sense que mai més se n’hagin tengut noves.
L’altra part és el propietari o qui s’atribueix aquesta condició. De vegades se’l considera ignorant. Mentre el comprador valora el patrimoni, al venedor li sembla un moble vell, un quadre ennegrit pel temps o un tros de test. Això sí, qui ven sol ser tan cobdiciós com el què compra.
William Randolph Hearst, el gran magnat de la premsa americana que muntava guerres per vendre diaris, envià a Mallorca el suposat hispanòfil Arthur Byne i s’endugué als Estats Units bona part dels elements de Can Ayamans, al carrer Morey de Palma. Compta amb la col·laboració del dibuixant i galerista Josep Costa. Ramon Despuig i Fortuny, amb la intermediació de l’escultor Llorenç Rosselló, va vendre en successives subhastes celebrades a l’hotel Drouot de París bona part de la col·lecció artística reunida pel cardenal Antoni Despuig. En una sola jornada es varen bescanviar peces per un valor que avui superaria els vint milions d’euros. Aquest dia canviaren de mà obres de Goya, El Bosco o Luca Giordano, entre d’altres. El noble necessitava doblers per mantenir la vida de luxes i amants que mantenia a la capital francesa. Un dels compradors va ser Carl Jacobsen, de la família de les cerveses Calsberg, que es quedà amb les millors peces d’art romà conservades a Raixa.
Estam avui salvats dels espoliadors gràcies a les lleis de protecció del patrimoni? La resposta és no. Ho demostra el material requisat a tres ciutadans alemanys amb què obríem aquest article. De vegades, les mateixes autoritats han col·laborat amb els pirates. El suís Rupert Spillmann s’endugué nombroses peces del castell de Santueri, argumentant que tenia autorització del Consell. Després d’una forta polèmica, tornaren a l’illa. A Ibiza es carregaren en diumenge amb una excavadora part d’una necròpoli púnica per construir pisos. El poblat prehistòric de Son Oms també fou víctima dels interessos econòmics.
Hi ha altres valors nostres, materials i immaterials, que els illencs continuam perdent per les mateixes raons que desaparegueren el plat de la llebre, el pati de Can Ayamans o el Goya de Raixa: la cobdícia. La terra ja no és mallorquina. És alemanya, russa, britànica o àrab. La gastronomia i el comerç propis són ara americans, francesos o xinesos. Alguns estan disposats a regalar la llengua, el més personal de la nostra cultura, perquè no sigui una molèstia, diuen, pels que venen de fora a fer negocis aquí. Contra tanta ignorància i cobdícia no hi ha llei, guàrdia civil ni govern que ens protegesqui.
