La estrategia del sátiro

El Estado de Derecho se inspira en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, de 4 de julio de 1776, que celebra la victoria sobre los ingleses, y en la Revolución Francesa de 1789. Muchos autores atribuyen el término a Emanuel Kant. En esencia, se trata de que las acciones del ciudadano y el Estado queden subordinadas al orden jurídico vigente, por contraposición a los deseos del dictador que se convierten en ley.

En los Estados Unidos de Trump el Poder Judicial está perdiendo autoridad porque no se están ejecutando las sentencias de los tribunales federales en detrimento del Estado de Derecho. Sucede en Minneapolis donde, hasta la fecha, el ICE (las SA de Trump y de Kristi Noem) ha incumplido 96 órdenes judiciales. En palabras del juez federal principal de Minnesota, Patrick J. Schiltz, «han desobedecido sólo en enero más resoluciones judiciales que algunas agencias federales han violado en toda su existencia». En su última resolución afirma: «El ICE no es una ley en sí mismo, tiene todo el derecho a impugnar las órdenes de este tribunal, pero como cualquier litigante debe acatarlas a menos que sean revocadas o anuladas. Esta lista (las 96) debería hacer reflexionar a cualquiera que ser preocupe por el estado de derecho, independientemente de sus creencias políticas» .

En los EEUU preocupa a todos menos al gobierno. Donde sí ha calado la frustración del juez Schiltz ha sido en el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, que integra a Colegios de Abogados de todo el mundo, entre ellos el Consejo General de la Abogacía Española. El pasado 24 de enero denunciaron en su comunicado «la preocupante situación de los abogados y otros profesionales del derecho (jueces y fiscales)» norteamericanos y «las presiones, campañas de desprestigio y presiones políticas para poder ejercer su profesión».

El Tribunal Supremo, que también es Tribunal Constitucional en los EEUU, está fallando a favor de Trump y la teoría del poder unitario. De los 21 casos planteados, en siete ocasiones ha desautorizado a los tribunales federales en favor del aprendiz de dictador; una en contra y ha pospuesto trece. Por lo que Trump está envalentonado y va a desplegar, también, el ICE en Ohio donde afirmó que los somalíes se comían las mascotas. Pretende desesperadamente un enfrentamiento armado con los manifestantes, que en un país con cincuenta millones de armas se puede producir en cualquier momento. Desde que nombró a Tom Homan actúan igual que antes de cesar al del abrigo nazi, Gregory Bovino. Está forzando invocar la Ley de Insurrección de 1807 y sacar los marines a la calle. No quiere elecciones de medio mandato en noviembre porque sabe que las perderá. Y también sabe que le convocarán un impeachment que le destituirá.

El Tribunal Supremo tiene varias balas para contener al tirano: El 1 de abril celebrará la vista en el caso sobre la orden ejecutiva de Trump que desproveía de la nacionalidad a los hijos de los inmigrantes nacidos en EEUU cuando la constitución americana en su decimocuarta enmienda la reconoce y la jurisprudencia es unívoca a su favor; fallar sobre el despido de un miembro de la Reserva Federal, Lisa Cook, vetado al poder presidencial hasta la fecha; sobre despidos por órdenes ejecutivas presidenciales en Agencias Federales Independientes, contraviniendo la jurisprudencia reiterada desde 1930; sobre la legalidad de los aranceles que Trump impuso al mundo, sin pasar por las cámaras, cuando requieren forma de ley, etc, etc.

Los tiempos de la justicia son lentos y todo juega a favor del sátiro y de su equipo de radicales. Siguen a rajatabla las instrucciones del consejero más influyente de Trump: Peter Thiel, alemán como el abuelo de Trump y dueño de Palantir, la tecnológica que gestionaba la comunidad de inteligencia de los EEUU y propietario del software de vigilancia masiva que usa el ICE para «cazar aliens» (inmigrantes). Thiel sostiene que la libertad es incompatible con la democracia y todos se lo creen. También sus mini-yos de ultramar que están desatados.