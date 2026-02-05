Sánchez contra Musk, otro duelo electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura la jornada “Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro”, en la sede del Ministerio de Educación. En la imagen, junto a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. / José Luis Roca

El calendario de elecciones anticipadas se enriquece con el duelo de los siglos Pedro Sánchez vs. Elon Musk, por orden de importancia y porque nadie sabe cómo se llama Pavel Durov, el dueño ruso de Telegram que se ha entrometido en la trifulca. El presidente del Gobierno se libera por unas horas de su obsesión con Isabel Díaz Ayuso, para enfrentarse desnudo a los «tecnoligarcas del algoritmo», un desafío vocal a quienes ya solo se expresan a través de un teclado. Escuchar en directo el manifiesto neoprimitivista del líder socialista contra los billonarios extranjeros y sus «estados fallidos» equivale a haber asistido a una encrucijada de la transición. Ha elevado su provocación a Trump y allegados, ha superado a Zapatero sedente al paso de la bandera estadounidense en un desfile militar.

Y, de paso, el domingo se disputan las elecciones de Aragón. Resulta inoportuno cargar contra los señores tecnofeudales, en vísperas de competir en la comunidad que aspira a convertirse en el gran silo digital del planeta, pero el agobiado Sánchez no puede perderse en detalles. El «no nos van a quebrar» está dirigido en apariencia a Musk, aunque pretende que los votantes aragoneses se reconcilien con el PSOE socialista de toda la vida. Demasiado tarde, pero gracias por el intento.

Con el tiempo, España se les va quedando pequeña a los sucesivos presidentes del Gobierno. El titular actual del cargo también se ha lanzado a conocer mundo, pero sorprende que la escaramuza adolescente de los 16 años haya desembocado en una conflagración bélica, donde Sánchez encaja con soltura el papel de negacionista digital. Los magnates de Silicon Valley son el enemigo autoproclamado del género humano, pero hasta ahora no gozaban de la animadversión de La Moncloa. Por desgracia, Sánchez traspasó tiempo atrás la frontera entre la credibilidad absoluta por ser presidente del Gobierno y la credibilidad nula por ser presidente del Gobierno. Eso sí, coloca a Abascal en el brete de defender a extranjeros frente a españoles.