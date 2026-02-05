La profesión médica, una ocupación ardua

A finales de enero la FEMS (Federación Europea de Médicos Asalariados), en la que se integra la CESM, presentaba en la Comisión Europea su proyecto como mejorar la resiliencia en la profesión médica. Los médicos son esenciales para el funcionamiento de todos los sistemas sanitarios europeos. Sin embargo, las condiciones en las que trabajan se caracterizan cada vez más por el estrés físico, la presión psicológica, el estrés organizacional y la responsabilidad moral y legal, lo que, en conjunto, supone una carga significativa para su salud y bienestar.

Una definición clara y completa de lo que constituye un trabajo arduo para los médicos puede contribuir a fomentar un entendimiento común europeo. Según esta definición, «el trabajo arduo del médico es la actividad profesional cuya organización del horario laboral —en particular el trabajo nocturno—, la intensidad y frecuencia de la carga de trabajo y/o la responsabilidad médica relacionada con la profesión, determinan, de forma continua o recurrente, un riesgo significativo para la salud física y mental del médico». En términos prácticos, esto significa que la profesión médica cumple con los criterios internos utilizados para definir una ocupación ardua y peligrosa debido a la exposición de los médicos a horarios de trabajo irregulares y prolongados, trabajo nocturno y en turnos de noche, interrupción crónica del sueño, exposición sostenida a riesgos biológicos, químicos y físicos, junto con altas exigencias cognitivas, emocionales y de toma de decisiones. Reconocer la naturaleza ardua del trabajo médico no es un acto simbólico, sino una medida de salud pública. La protección de la salud de los médicos contribuye directamente a la seguridad del paciente, la continuidad de la atención y la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas sanitarios.

Por estas razones, se invita a las autoridades europeas y nacionales a iniciar un proceso coordinado y estructurado para traducir esta definición en criterios operativos, indicadores mensurables y acciones políticas concretas. Las áreas prioritarias para los médicos incluyen: revisar los horarios de trabajo y la organización de los turnos; garantizar las necesidades específicas por edad y género para prevenir efectos adversos para la salud; desarrollar mecanismos de rehabilitación o corrección temprana alineados con otras profesiones de alto riesgo; implementar sistemas eficaces de apoyo psicológico y de salud ocupacional; garantizar una dotación de personal adecuada y sistemas digitales funcionales para evitar cargas innecesarias.

Reconocer la profesión médica como una profesión ardua es un acto de responsabilidad hacia los profesionales que velan por la salud pública a diario. Mejorar la sostenibilidad del trabajo médico es esencial no solo para proteger a los médicos, sino también para mantener la capacidad, calidad y atractivo de los sistemas de salud para las generaciones actuales y futuras.

Cuidar a quienes cuidan debe ser una prioridad estratégica para cualquier política sanitaria moderna. Esta iniciativa tiene como objetivo que la UE, que ya que en España, no hemos sido considerados como profesión de riesgo, (obviando penosidad, nocturnidad, sobrecarga asistencial, alta prevalencia de burnout, patología somática y mental por estrés crónico acumulativo y sobre todo la dramática cifra de 125 médicos muertos en activo por la pandemia, a los médicos con covid persistente y a los 46 médicos jubilados en activo que volvieron al ejercicio activo en pandemia), nos reconozca como trabajo arduo, concepto muy similar. Dos días posteriores, en la OMC, se celebró la presentación de la Declaración de los Derechos Fundamentales de los Médicos, elaborada por el Foro de la Profesión Médica. Reconociendo la especificidad de la profesión médica —por su nivel de formación, su responsabilidad social y las condiciones en las que se desarrolla— esta Declaración proclama un conjunto de derechos fundamentales que deben ser reconocidos, respetados y promovidos por los sistemas sanitarios, los poderes públicos y la sociedad en su conjunto. Por eso estamos en la lucha.