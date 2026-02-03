Opinión | Tribuna
FITUR 2026: Mallorca amb rumb propi
Quan el flux de visitants a un destí augmenta de manera vertiginosa al llarg de dècades, té dues opcions: continuar creixent fins a col·lapsar o prendre decisions valentes. Mallorca ha triat la segona.
Durant anys, l’illa ha crescut amb un model basat quasi exclusivament en sol i platja i en rebre cada vegada més visitants. Aquest model ha generat riquesa, però també saturació, pressió sobre el territori i la convicció que el creixement, tot sol, ja no garanteix progrés.
Per això, des que Llorenç Galmés presideix el Consell de Mallorca, la direcció és clara: Mallorca no cerca créixer en volum, sinó generar valor, diferenciació i qualitat. La presència a Fitur 2026 no és un gest de màrqueting, sinó la continuïtat d’una estratègia orientada a avançar cap a un model turístic més intel·ligent, sostenible, arrelat a la identitat de l’illa i que posa els residents com a prioritat.
Un dels eixos d’aquesta estratègia és la governança turística basada en dades. El projecte Mallorca PID (Plataforma Intel·ligent de Destinacions) exemplifica aquest canvi de paradigma. Governar el turisme vol dir conèixer-lo a fons, mesurar-ne l’impacte i prendre decisions amb informació real, no amb sensacions ni titulars. Mallorca es posiciona així com un destí referent en intel·ligència turística, demostrant que el lideratge avui no implica créixer més, sinó per gestionar millor.
Un altre eix clau és la lluita contra l’oferta il·legal. En aquest sentit, el diàleg amb Airbnb per avançar en la retirada d’anuncis il·legals no és simbòlic: ja s’han eliminat més de 4.400 anuncis, el que representa més de 20.000 places. A més, la Declaració d’Il·legalitat de l’Activitat, un nou procediment que ens situa entre els primers a aplicar-lo de tot el país, ens permetrà actuar amb més agilitat per retirar anuncis il·legals de les plataformes, sense renunciar a les sancions.
Alhora, la diversificació de l’oferta és una altra peça clau. Apostar pel binomi turisme i cultura —una visió reforçada amb la incorporació de Guillem Ginard com a conseller de Turisme, amb trajectòria en gestió cultural— implica entendre la identitat com a diferenciació. Aquesta aposta no només genera valor afegit: ens diferencia en un mercat global cada vegada més competitiu. Iniciatives com la marca de garantia Moda Artesana de Mallorca, que certifica origen, qualitat, autenticitat, projecten l’illa a través dels oficis, de la creativitat i de l’arrelament al territori. No és folklore: és economia local, indústria cultural i tradició.
A més, la sostenibilitat també es concreta en projectes reals, com la nova ruta senderista East Mallorca GR 226, un itinerari de prop de 100 km que uneix cinc municipis del Llevant i que aposta per un turisme més respectuós, més repartit pel territori i orientat a la qualitat de l’experiència. Un turisme que suma, en lloc de desgastar.
Finalment, la connectivitat s’aborda amb criteri estratègic. Millorar connexions amb mercats clau no significa créixer sense control, sinó connectar millor amb aquells segments que aporten valor i respecte pel territori, així com millorar la connectivitat dels residents.
Alguns criticaran que aquestes mesures arriben tard, o que són insuficients. Però la realitat és tossuda: canviar un model econòmic consolidat durant dècades no es fa d’un dia per l’altre. El que compta és la direcció, la coherència i la capacitat d’executar.
Precisament per això, aquestes decisions tenen un objectiu clar: garantir que el turisme generi prosperitat sense comprometre la convivència ni el futur del territori. Reconèixer els límits no és anar contra el sector turístic, sinó garantir-ne la viabilitat a llarg termini. És una aposta valenta i necessària.
Mallorca no renuncia al turisme, però sí a la dependència exclusiva del sol i platja. L’estratègia iniciada amb Galmés avança cap a un model més equilibrat, intel·ligent i sostenible que prioritza els residents sense renunciar al lideratge internacional.
Fitur 2026 ho confirma: Mallorca aposta per gestionar millor, diversificar i posar límits. Un turisme amb rumb i compromís amb el territori.
- Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
- El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
- La suspensión de Sant Sebastià pasa una alta factura a bares y restaurantes y agrava el mal enero de viento y lluvia
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- El abandono del Castillo de Bellver pasa factura al Ayuntamiento de Palma: 3,1 millones para recuperar el bosque y los accesos
- Un llamativo cartel anticipa la apertura de un nuevo negocio en el antiguo restaurante Pequeño Mundo en Palma
- Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
- Una ruta por Nuredduna: los solares y edificios de alto standing que reflejan su transformación