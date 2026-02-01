¿Otra obra en el recién estrenado Paseo Marítimo de Palma?

Parece una locura, pero es real. Tres meses después de la inauguración del nuevo Paseo Marítimo aumentan las presiones a la Autoridad Portuaria de Baleares para que devuelva las excavadoras a la vía y construya un aparcamiento subterráneo, como si no hubieran sido suficientes tres años de obras, ruidos y restricciones de circulación.

La petición la promueve la Asociación de Comerciantes e Industriales de la zona, ahora con el apoyo expreso del Ayuntamiento de Palma, que en el pleno municipal del pasado jueves aprobó, con los votos del PP, una propuesta de Vox para instar «de forma inmediata» a la entidad portuaria a construir más aparcamientos, sugiriendo como emplazamientos ideales la plaza de Santo Domingo de la Calzada, la plaza de Sant Elm y el Muelle de las Golondrinas.

El primer emplazamiento, que ha perdido su calle interior y ahora es completamente peatonal, ha reforzado con la reforma la conexión entre el barrio de es Jonquet y el Paseo Marítimo, además de renovarse completamente por primera vez en 70 años. La plaza de Sant Elm, que ya es un aparcamiento en superficie, ganará con la reforma del puerto entre 90 y 100 plazas en el futuro aparcamiento subterráneo que construirá el Real Club Náutico de Palma en la entrada de la calle Contramuelle-Mollet, donde el futuro Museo Marítimo también aportará a la zona más plazas de parking, en un número todavía por determinar.

Imagen del Paseo Marítimo de Palma desde Can Barbarà / B. Ramon

Y finalmente, en el Muelle de las Golondrinas, el tercer emplazamiento sugerido, también está previsto aumentar las plazas en superficie de 70 a 120, tras la inminente adjudicación de su concurso de gestión. Además, desde esa dársena operará antes del verano el Bus Nàutic, una solución de movilidad mediante barcos eléctricos que unirá de forma permanente ese punto central del Paseo Marítimo con el Moll Vell, el Dique del Oeste y el Portitxol.

Pero es que, además, la reforma del Puerto de Palma, que se adjudicará en verano, también prevé más aparcamientos en el actual Camí de s’Escollera. Y la reforma del Club de Mar acaba de aportar otros cien aparcamientos a la vía, teniendo en cuenta que la zona de rotación entre los muelles de Pelaires y Ponent se mantiene en la futura reforma portuaria.

Por eso, no parece acertado desfigurar la reciente reforma y la apuesta más moderna que supone, antes de dar un margen de tiempo más amplio a la renovación del viejo tejido comercial, demasiado volcado en el ocio nocturno y sin apenas actividad diurna.