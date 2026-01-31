ParcBIT: el futuro que Baleares necesita se construye hoy

Durante más de veinte años, el ParcBIT ha sido el motor silencioso de la innovación en las Illes Balears. Un espacio donde empresas, talento y tecnología han demostrado que es posible crear valor añadido desde nuestras islas. Hoy, sin embargo, el contexto global nos exige dar un paso más ambicioso. Ya no basta con mantener lo que funciona: debemos transformarlo para liderar el futuro.

Las Illes Balears afrontan un reto estratégico ineludible: diversificar su economía. No podemos seguir dependiendo de un único modelo productivo. Necesitamos una economía más resiliente, sostenible y basada en el conocimiento, tal y como recoge el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad. En este escenario, el ParcBIT no es solo un parque tecnológico: es una pieza clave del nuevo modelo económico que queremos construir.

Los datos avalan su potencial: más de 3.150 trabajadores, más de 125 empresas innovadoras y tecnológicas y una facturación conjunta que supera los mil millones de euros en sectores estratégicos. Pero también nos obligan a ser exigentes. El talento hoy es global, móvil y altamente competitivo. Ya no elige solo un puesto de trabajo: elige ecosistemas con identidad, servicios, oportunidades y calidad de vida.

Por eso el Govern de les Illes Balears lanza ahora el Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento. Un plan que responde a cuatro grandes necesidades: renovar una marca que debe proyectar ambición, modernizar unas infraestructuras que deben estar preparadas para el futuro, activar una comunidad que es nuestro mayor activo y convertir al ParcBIT en uno de los motores reales de la diversificación económica de Baleares.

Este plan no se limita a ocupar espacios. Busca construir un verdadero polo de innovación. Atraer empresas que generen valor real, situar el talento como prioridad, modernizar el entorno físico y natural, activar la colaboración, proyectar una marca de prestigio internacional e impulsar el emprendimiento tecnológico desde la idea hasta el crecimiento.

Para lograrlo, actuaremos sobre cuatro grandes palancas: identidad y comunidad, infraestructuras del mañana, atracción y fidelización, y excelencia en la gestión. Desde la renovación de la marca y la creación de programas de embajadores, hasta la implantación de laboratorios tecnológicos en ámbitos como la inteligencia artificial, el 5G, la ciberseguridad o la industria 4.0. Desde nuevos programas de incubación y aceleración, hasta residencias temporales para investigadores y profesionales, el coliving, que facilitará la llegada y permanencia del talento.

Todo ello respaldado por un compromiso histórico: casi 68 millones de euros, la mayor inversión realizada nunca para revitalizar el ParcBIT en sus 24 años de historia. Una inversión con acciones concretas, calendario y objetivos medibles.

Reconstruimos un polo de referencia donde empresa, talento y tecnología se unen en un solo propósito: generar progreso real para la sociedad de las Illes Balears. Porque el futuro que necesitamos no se espera: se construye. Y el ParcBIT es, desde hoy, uno de sus principales motores de cambio.