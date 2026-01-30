Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aquí no hi cap el racisme

Barcelona. 17/07/2025. Sociedad. Manifestación antiracista y antifascista en Barcelona después de lo sucedido en Torre Pacheco y del auge de la extrema derecha. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, antirracismo, antifascismo, fascismo, racismo, regularización, migración, papeles, manifestación, inmigrante, inmigración, protesta, reivindicación, Torre Pacheco, Plaza Idrissa Diallo, Plaza Sant Jaume

Barcelona. 17/07/2025. Sociedad. Manifestación antiracista y antifascista en Barcelona después de lo sucedido en Torre Pacheco y del auge de la extrema derecha. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, antirracismo, antifascismo, fascismo, racismo, regularización, migración, papeles, manifestación, inmigrante, inmigración, protesta, reivindicación, Torre Pacheco, Plaza Idrissa Diallo, Plaza Sant Jaume

Les declaracions de la presidenta Marga Prohens sobre la regularització de persones migrants no són innocents ni responsables: formen part d’un relat que busca assenyalar els de baix per amagar un fracàs polític majúscul. A les Illes Balears no hi ha una crisi migratòria; hi ha una crisi d’habitatge i de model econòmic, provocada per anys de polítiques al servei del turisme massiu i l’especulació.

Les persones migrants a qui s’adreça la regularització no arriben ara. Fa anys que viuen, treballen i sostenen sectors sencers de l’economia balear. Regularitzar no crea cap efecte crida ni col·lapsa serveis: el que fa és reduir l’explotació laboral i garantir drets. L’únic que es protegeix mantenint la gent en la irregularitat és gent que s’omple les butxaques gràcies a mà d’obra esclava i sense veu.

Parlar de «persones il·legals» és deshumanitzador. Les persones no són il·legals; la irregularitat està en la situació administrativa. I utilitzar aquest llenguatge només serveix per normalitzar el racisme institucional i justificar polítiques d’exclusió.

Quan Prohens diu que «no hi cap tothom», mentre a les Illes Balears rep quasi 20 milions de turistes cada any, deixa clara quina és la seva prioritat. Si molesta més un treballador migrant que l’especulació immobiliària o els fons voltor, el problema no és la capacitat del territori, és el prejudici racista.

Ha hagut d’arribar una regularització que garanteixi drets per a les persones migrants perquè Marga Prohens parli, finalment, del col·lapse dels serveis públics provocat per la nefasta gestió del Partit Popular, les seves rebaixes fiscals als més rics i la seva nul·la política per garantir el dret a l’habitatge, que deixa cada cop més persones vivint en caravanes o al carrer. Prohens intenta culpar les persones migrants per eludir la seva pròpia responsabilitat: cada dia que passen al poder, la gent d’aquestes illes viu pitjor i disposa de serveis públics de menor qualitat.

No sobra gent. El que sobra és un Govern que expulsa veïns, empobreix barris i enfronta la classe treballadora. Davant d’això, només hi ha dues opció: transformar el model perquè viure dignament a les Illes Balears no sigui un privilegi, sinó un dret.

TEMAS

