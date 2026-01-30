El poder de desconvocatoria de David Uclés

Es más difícil terciar en una riña donde eres partidario de ambos contendientes. He pagado con provecho todos los libros de Arturo Pérez-Reverte, una vez me dijo «¿te has leído eso?». También celebro la aparición de un disidente o contrarian como David Uclés. En cambio, no he comprado su libro canónico, porque me quité hace décadas de una Guerra Civil más tóxica que el tabaco. Claro que no se discute aquí de literatura, sino de un cambio de guardia en el mandarinato cultural del país.

Pérez-Reverte tiene el poder de convocatoria de apacentar en el mismo rebaño al Iván Espinosa de los Monteros notorio por Vox y a la Carmen Calvo irredenta del PSOE, bajo el señuelo de «La guerra que todos perdimos». El encabezamiento es tan equívoco que bien podrían adoptarlo los socialdemócratas, más reacios a confesar la derrota que los hinchas futbolísticos a reconocer un descenso de categoría. Con ese epígrafe, al treintañero recién llegado Uclés le asiste el poder de desconvocatoria de cargarse el tinglado artificial, bajo la consigna de que la contienda «la perdieron los republicanos, la ganaron los franquistas». De nuevo y curiosamente, se trata de un enunciado difícilmente admisible para la izquierda belicosa, que siempre opera con la presunción de que nadie les ha derrotado ni les derrotará.

El vídeo lloroso en que Uclés anuncia y denuncia su renuncia por la imposible convivencia con Espinosa y Aznar, a quien debemos suponer que engloba en su descalificación ulterior de «criminales de guerra», casi parece una solicitud de cariño que los organizadores hubieran atendido cuando no se volcaba la vida entera en las redes. Sin embargo, el recién llegado ha disuelto las jornadas y deja en mal lugar a quienes entrevistamos tan panchos al caudillo aznarista, planteándole las preguntas que rehúsa el autor de La península de las casas vacías. En realidad, el encuentro suspendido era el enésimo intento de los conservadores por reeducar a las izquierdas, olvidando que la derechización progresiva es un proceso automático y de éxito garantizado así que pasan los años.