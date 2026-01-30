Alex Pretti es culpable

Existe un vídeo donde se observa cómo un agente de la Patrulla Fronteriza se acerca hasta un hombre que está grabando con su móvil la actuación de esta fuerza paramilitar el sábado por la mañana en Minneapolis. Se ve cómo el hombre se ha girado para ayudar a una mujer y cómo el agente le increpa y cómo compañeros del agente, todos con la cara tapada, se lanzan sobre el joven que no puede hacer nada más que recibir golpes y esperar que lo dejen en paz.

Parece que eso va a suceder, porque los agentes se van separando de su cuerpo y poniéndose en pie y claramente se ve cómo uno de ellos saca su arma y dispara varias veces sobre el cuerpo del hombre que sigue tirado en el suelo. Se desata el terror entre las personas que están en ese momento protestando contra la actuación del ICE y de la Patrulla Fronteriza en ese estado, donde ya han asesinado y retienen a niños de familias inmigrantes de forma irregular, y se escuchan frases como «lo habéis matado» o «nos estáis matando a todos».

El vídeo termina con un plano sobre la nieve con manchas de sangre de Alex Pretti, a quien la administración Trump no duda en calificar de culpable por llevar un arma y ser un lobo solitario cuya intención era disparar contra los agentes de la Patrulla Fronteriza, algo que en ningún momento se observa en el vídeo, pero que es utilizado por el presidente en su red X con una imagen del arma que de forma reglamentaria tenía Pretti. Así que Pretti es culpable y lo es de estar en ese momento grabando con su móvil la represión que viene sufriendo la ciudad de Minneapolis y de llevar un arma en un país, Estados Unidos de América, donde el 80% de su población dispone de armas reglamentarias porque así lo permiten sus leyes.

Es demoníaco ver de qué forma el discurso se estrella contra la realidad y de qué forma la realidad va perdiendo peso, porque el discurso es lo que quiere escuchar y creer una parte importante de la sociedad americana que cada día es menos sociedad y cada día está más polarizada porque eso es lo que busca Trump: enfrentar y atemorizar y así vencer y da igual cuantos Pretti caigan por el camino o cuántas Renee Good sean asesinadas. Lo importante es la victoria que supondrá nuestra derrota, ahora que ya nadie sabe cómo detenerlo, ni qué hacer con su impunidad que ha construido a base de manotazos, mentiras y continuas agresiones al orden mundial y al propio orden de los EEUU donde ya nada es lo que fue y nadie sabe qué será.