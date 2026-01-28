PSOE y Més no pierden oportunidad de perder una oportunidad

Fue el ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del Gobierno hebreo, el laborista (socialdemócrata) Abba Eban, uno de los grandes estadistas que ha dado Israel, en tiempos en los que era admirado y querido en el mundo, quien acuñó la frase que ha hecho historia refiriéndose a la falta de cintura de los palestinos para llegar a una entente con su jurado enemigo: «Los palestinos nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad». Viene a cuento recordarla para cuestión de política doméstica al dibujar con nitidez la calamitosa penuria en la que malvive la izquierda mallorquina: el PSIB (PSOE en elecciones) de Francina Armengol y la beatífica congregación de Més (antes PSM y antes del antes PSI) pastoreada por el reverendo Lluís Apesteguia. Disponiendo de la materia prima del Gobierno regional de Marga Prohens y el descompuesto Antoni Costa, un Consell de Mallorca presidido por un tal Llorenç Galmés y un Ayuntamiento de Palma con el alcalde Jaime Martínez al que los suyos le hacen la cama siempre que vienen mal dadas, la oposición de izquierdas es incapaz de hilvanar no cierta oposición dotada de coherencia, sino ni tan siquiera hacer ver que existe. La izquierda mallorquina es un espacio yermo.

Abundemos en ejemplos de los innumerables déficits del PP en las instituciones; antes conviene precisar la primordial razón por la que Més no hace oposición: Apesteguia anhela que Prohens lo incorpore a su rebaño. Es pulsión que desde siempre ha caracterizado a los dirigentes del presunto nacionalismo de izquierdas mallorquín. Han fracasado siempre. La derecha no los desea como socios, y eso que en dócil mansedumbre son imbatibles. Vayamos a los ejemplos, relato prolijo. Costa, de haber oposición, no existiría (en política) desde que contrató a su amigo agresor sexual, sabiendo que lo era, para gestionar una empresa pública. Sigamos, la amnistía urbanística decretada por el Ejecutivo de Prohens y su absoluta sumisión al grupo de presión del alquiler turístico, tanto el legal como el que opera a extramuros, da para montar trifulca de resonancias nacionales. Continuemos, la vivienda, que va ligada a lo expuesto, es fracaso estrepitoso que sitúa a Mallorca a la cabeza española de los alquileres imposibles. Palabras solo palabras son sus iniciativas para poner freno a la masificación turística. ¿No es suficiente para tumbar a un gobierno sin fuste y dirección? Para la izquierda mallorquina, se va viendo que no.

Consell de Mallorca: dice Galmés que ha solventado los embotellamientos en las autovías, esencialmente los atascos en las de Palma. No se ha oído a la izquierda al menos carcajearse a mandíbula batiente. Destitución del incendiario consejero de Turismo, Marcial Rodríguez; la izquierda, chitón. Dejemos a la institución insular, siempre en segundo plano.

Cort: afloran conflictos varios, se ha desmadejado la situación, los bellasombras han abierto la espita para que todo lo que puede salir mal, mal saldrá; pero, atención, ocurre que el alcalde Jaime Martínez tiene al enemigo en casa, se acuestan en la misma cama. Y el enemigo tiene nombre y apellidos. Se trata de Javier Bonet, primer teniente de alcalde, marido, válgame Dios, de Marga Prohens, comisario político del PP. Le acompaña en esos menesteres la concejala Mercedes Celeste. Hay más, y alguno que está con el alcalde es metepatas a tiempo completo, caso de Óscar Fidalgo. Martínez brega sin oposición: Fulgencio Coll ha sido apiolado por Vox; Neus Truyols, de la beatífica congregación, deambula carbonizada, y la de Podemos, Lucía Muñoz, desbarra. En el PSOE también apiolan, es el caso de Xisco Ducrós, político con hechuras. Armengol y Negueruela, otro comisario político, no toleran bellasombras. El PSOE mallorquín se afana por despreciar el talento.

PP-Vox barrerán a las izquierdas en mayo de 2027.