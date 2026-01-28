Héctor de Miguel, el buen humor

Jon Stewart cimentó el falso telediario humorístico con The Daily Show, y lo propulsó a la estratosfera, hasta el punto de que desató el pánico cuando se comprobó que buena parte de la juventud estadounidense consumía las noticias en la versión disparatada que imponía uno de los mejores cómicos de la historia. Después vendría Tik Tok, y toda la información sería paródica. Stewart regresó de su retiro para radiografiar semanalmente a Trump, y es en la actualidad el interlocutor idóneo del payaso de la Casa Blanca, por encima incluso del divino Bill Maher. Rechace imitaciones, por supuesto, los llorados Jimmy Kimmel o Stephen Colbert no merecen una mención en el mismo párrafo que los maestros.

En España todo se copia, y el descarado Gran Wyoming reconstituyó a Stewart con un resultado notable, desde el mérito adicional de lograrlo en una cadena de la difunta televisión. El ciclo parecía cerrado hasta que estalló Héctor de Miguel con su sencillo, pero grotesco Hora Veintipico, veinte minutos de centrifugado ultracómico de la actualidad más inminente. Ha sido un experimento de ebriedad electrizante, donde los oyentes o espectadores asistíamos a cada ceremonia con la convicción de que podía ser la última. Así ha ocurrido, se acabó.

Hora Veintipico subyugó a quienes no soportábamos al humorista Héctor de Miguel o Quequé, porque un cómico no debe dejarse la barba salvo que se llame Jon Stewart. Ha cumplido con su misión de burlarse de todo lo que se mueve. Ha dirigido sus sarcasmos más sangrantes contra sí mismo, su equipo y la empresa en que trabaja, una ecuanimidad artillera donde solo le supera David Letterman, sombreros fuera. Hemos visto dos veces su programa posterior a la tragedia de Córdoba, mejora a cada repaso y desternilla a cualquier lector de Private Eye/The Onion. Quien dude o se escandalice porque ahora el humor es patrimonio de la ultraderecha, debería empezar a mirar los vídeo de youtube.com por donde dice «visualizaciones», y comparar las cifras.