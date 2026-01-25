Nuevo calendario turístico en Mallorca, nuevos retos

Hemos asistido a un Fitur anómalo en el que la satisfacción por las buenas perspectivas de contratación turística convivió con el duelo por la tragedia del accidente ferroviario de Córdoba que llevó a la suspensión de múltiples actos. Esta edición ha constatado la consolidación de un nuevo calendario turístico en Mallorca, con aperturas más tempranas y alargamiento de la temporada. Marzo es el nuevo mayo. Según expuso Javier Vich, presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, el 20% de los establecimientos ya operan todo el año, el próximo mes de febrero estará abiertos el 40%, en marzo el 70% y en abril se llegará al 93%, cifras récord que superan las propias previsiones del sector. Las proyecciones del Govern presentadas por el vicepresidente Antoni Costa para 2026 van en la misma senda, se superarán los 19 millones de visitantes del pasado año, nuevo récord con algunas particularidades. La actividad turística en Balears seguirá creciendo, pero más en gasto turístico (5,2%, con una estimación de 206 euros diarios por persona y un volumen anual que rozará los 25.000 millones) que en número de visitantes, donde se prevén incrementos más moderados en temporada alta (0,7%) y mayor dinamismo en la baja (7,1%). Esta evolución, fruto de un intenso trabajo de reposicionamiento de destino, de una coyuntura de alta demanda viajera y del efecto del cambio climático en los meses más calientes, de producirse, contribuirá a la deseada desestacionalización de nuestra economía, pero también plantea nuevos retos, sin dejar de lado el omnipresente desafío de la sostenibilidad.

Los hoteleros reclaman a la Administración que le acompañe en esa extensión temporal de la actividad con más prestación de servicios públicos, cuya cancelación o reducción fuera de temporada también padecen los residentes. Frente al malestar ciudadano por la saturación y ante la constatación de que uno de cada cinco visitantes de la isla se aloja en oferta no reglada, el sector reclama más contundencia contra la oferta pirata. Demasiadas casas de amigos. Es el único decrecimiento que contempla el modelo de contención del Govern Prohens, con resultados escasos a decir de las críticas de hoteleros, oposición y ecologistas. En este contexto, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, anunció en la feria un procedimiento más ágil para retirar anuncios de viviendas vacacionales sin licencia, tras su nueva reunión con Airbnb, que asegura haber eliminado 4.400. Al margen de los frutos que pueda dar la nueva operativa de colaboración con esta y otras plataformas como Booking, la persecución precisará no solo de auténtica voluntad inspectora, también recursos más audaces, ya que parte de esa oferta ‘pirata’ está migrando a otros canales. Con motivo de la feria, la Fundación Impulsa ha puesto sobre la mesa un nuevo informe con cifras muy reveladoras para el debate del modelo turístico siempre presente. Balears recibe 12,4 turistas por habitante, seis veces más que la media nacional, situada en 1,9, y a gran distancia de otros destinos potentes como Canarias (6,8), Cataluña (2,5), Comunidad Valenciana (2,2), Andalucía (1,6) o Madrid (1,2). Para su director técnico, Antoni Riera, el debate ya no se centra en tener más o menos turismo sino en cómo se gobierna para garantizar que su contribución al progreso de las islas sea “estable, verificable y compatible con los límites del territorio”. ¿Qué nos quedará de todo esto que vendrá?