Reforç escolar: invertir en igualtat de futur
En els darrers anys, el debat sobre el reforç escolar ha guanyat pes en l’opinió pública i en els fòrums educatius. Allò que en un principi podia semblar un recurs addicional per «posar-se al dia» ha esdevingut, per a moltes famílies, una necessitat imperiosa per garantir l’èxit educatiu dels seus fills i filles. Però, com hem arribat fins aquí i què ens diu la realitat?
Per començar, cal reconèixer que les desigualtats socioeconòmiques impacten directament en el rendiment escolar. Les famílies amb recursos poden pagar reforç privat, mentre que les llars amb menys ingressos sovint no tenen aquesta opció, alimentant un cercle de desigualtat educativa. Hi ha estudis que apunten que la despesa en classes particulars s’ha disparat, amb gairebé una quarta part dels joves rebent suport extra fora de l’escola. Aquesta tendència tendeix a perpetuar l’accés desigual a oportunitats educatives.
Però no tot depèn dels recursos privats: a les Illes Balears també s’han impulsat iniciatives públiques per reforçar l’aprenentatge dels alumnes amb més dificultats. Programes impulsats des de l’administració, com el recent Programa d’Acompanyament Escolar d’estiu, han contribuït a situar el reforç educatiu en l’agenda i a evidenciar la necessitat de donar suport a l’alumnat vulnerable. Tot i així, aquests esforços continuen sent puntuals i limitats en el temps, i no sempre responen a les necessitats que sorgeixen durant el curs escolar.
Organitzacions com la Fundació Pere Tarrés combina reforç acadèmic i educació integral al llarg de tot l’any, en coordinació amb centres educatius i famílies. Treballem hàbits d’estudi, competències bàsiques i autonomia personal, però també la motivació, la confiança i el vincle educatiu, que sovint són els elements que fan decantar el resultat escolar. Aquesta intervenció continuada es desplega en diversos municipis de l’illa, amb equips arrelats al territori que coneixen el context i les necessitats dels infants i adolescents. La nostra experiència mostra que quan hi ha continuïtat, proximitat i acompanyament, el reforç escolar deixa de ser un recurs d’emergència per convertir-se en una aposta real per l’èxit educatiu i la igualtat d’oportunitats.
Aquestes dades avalen una realitat clara: el reforç educatiu no és només una ajuda efímera per recuperar una matèria, sinó una eina per fomentar l’èxit escolar i la confiança de l’alumnat. De fet, la recerca internacional mostra que els programes de tutoratge estructurats i continuats són especialment efectius per reduir el risc de fracàs escolar i reenganxar alumnes amb dificultats.
D’altra banda, el debat sobre si el reforç escolar és un «luxe» o un dret reflecteix una pregunta més profunda: quina funció ha de tenir l’educació pública? Si l’escola no garanteix, per si sola, que tots els alumnes assoleixin les competències bàsiques, és lògic que famílies i entitats busquin recursos externs. Però això només accentua les diferències entre qui pot pagar i qui no. Un sistema que necessita reforç perquè funcioni correctament no pot continuar considerant aquesta ajuda com una opció marginal.
És per això que cal plantejar una visió més àmplia i inclusiva. El reforç escolar ha de ser part d’una política educativa que garanteixi igualtat d’oportunitats des del context escolar mateix, amb recursos suficients, classes més personalitzades i suport continuat per als alumnes amb més dificultats. Només així deixarem de veure el reforç com un luxe i el convertirem en un dret real per a tots.
