"A veces necesitas un dictador": la frase de Trump en Davos que explica el mundo que viene

"Normalmente dicen: 'Es un dictador, una persona horrible'. Pero a veces necesitas un dictador. Ahora es de sentido común". La frase, pronunciada ayer por Donald Trump en Davos, no es un exabrupto improvisado ni una provocación aislada, sino una frase que condensa un desplazamiento profundo: la normalización de la idea de que la democracia puede ser prescindible si estorba.

El dictador ya no es el tirano del siglo XX, sino el gestor del siglo XXI. A veces necesario. A veces razonable. Justo el mismo día en que se hace público que la 'Junta de Paz' de Trump para convertir Gaza en un resort turístico incluye una cláusula: solo él tiene el poder de vetar decisiones, aprobar la agenda, invitar a los miembros, disolver la junta por completo y designar a su propio sucesor. La tentación de la autoridad fuerte aparece cada vez menos como una amenaza y cada vez más como una solución. Se empieza a aceptar la idea de que la democracia es negociable.

Cuando Trump pronunció la frase no hubo escándalo mayúsculo, lo que supone un paso silencioso verdaderamente relevante: indica que la frontera moral que separaba democracia y autoritarismo se ha vuelto porosa. Durante años, el nombre de Curtis Yarvin circuló por los márgenes de internet, foros tecnológicos y ensayos leídos por una minoría obsesiva. Bajo seudónimo, Yarvin defendía tesis que parecían provocaciones intelectuales: la democracia liberal es un error histórico, el Estado moderno es ineficiente por diseño y el futuro pasa por estructuras de poder más directas, jerárquicas y tecnocráticas. Hoy, esas ideas ya no son solo literatura underground. Han empezado a filtrarse en el centro del poder político estadounidense, con Donald Trump como principal catalizador.

Una de las ideas más repetidas de Yarvin es que el Estado debería gestionarse como una empresa. Su crítica se basa en que los sistemas democráticos funcionan mal, generan burocracia, bloquean la toma de decisiones y diluyen la responsabilidad. En uno de sus textos más citados afirma que "la monarquía es solo una startup con un CEO vitalicio". Esta lógica ha empezado a calar en sectores influyentes. El ideal ya no es el político negociador, sino el líder ejecutivo, capaz de tomar decisiones rápidas, ignorar procedimientos y asumir costes políticos sin pedir permiso.

Trump encarna, de forma instintiva, muchas de las ideas que Yarvin formula de manera teórica: desprecio por las instituciones, desconfianza hacia los medios, hostilidad hacia la burocracia y una visión personalista del poder. El trumpismo ha asumido una premisa clave de su pensamiento: el problema no es quién gobierna, sino el sistema que limita al gobernante. Ya no se trata solo de “mano dura” o retórica antisistema, sino de una arquitectura ideológica que propone sustituir la democracia liberal por un modelo postdemocrático, tecnocrático y explícitamente elitista.

El impacto no se limita a Estados Unidos. El cuestionamiento abierto de la democracia como sistema óptimo está ganando terreno en Europa y España. El discurso ya no es "la democracia está en peligro", sino algo más inquietante: "La democracia ya no funciona". El mundo está entrando en una fase en la que las ideas que antes parecían inaceptables empiezan a normalizarse. La verdadera revolución no es haber convencido a las masas, sino haber dado a quienes gobiernan, o al menos aspiran a hacerlo, una excusa intelectual para dejar de rendir cuentas.

Donald Trump actúa como el instrumento histórico que permite que esas ideas abandonen los márgenes y se prueben en el centro del poder. Ideas que se incuban en minorías muy activas, viajan por redes informales de influencia y acaban moldeando decisiones reales sin necesidad de presentarse a elecciones. "El sistema no puede reformarse porque se protege a sí mismo".

Yarvin insiste en que el sistema democrático genera irresponsabilidad estructural. "Un sistema en el que nadie gobierna de verdad es un sistema en el que nadie responde de nada". La democracia, según Yarvin, produce irresponsabilidad estructural. Gobiernos débiles, atrapados entre tribunales, parlamentos fragmentados, burocracias autónomas y medios hostiles. A este entramado lo llama la Catedral, una supuesta alianza informal entre universidades, prensa, administración y élites culturales que define lo que es aceptable sin necesidad de presentarse a elecciones.

Trump habla del Estado profundo cuando ataca a jueces, funcionarios o agencias federales. Yarvin sostiene que el principal error de los reformistas es intentar cambiar el sistema desde dentro, cuando lo que habría que hacer es "reiniciarlo". El escritor utiliza una metáfora informática muy reveladora: "No se reforma un sistema operativo corrupto; se apaga y se instala otro".

Yarvin cuestiona la legitimidad de la democracia como forma de organización política. Trump ha servido para normalizar esta posición. "Si lo piensas bien, ni siquiera deberíamos tener una elección", decía el presidente de EE.UU. sobre las elecciones de mitad de mandato de 2026. Trump abre una puerta que otros están cruzando con más cuidado. Yarvin ofrece lo contrario: una arquitectura intelectual ordenada para justificar un giro autoritario. El autoritarismo deja de presentarse como una amenaza y empieza a venderse como una mejora del sistema.

Las elecciones del siglo XXI, sostiene Curtis Yarvin, ya no consisten en convencer a ciudadanos reflexivos e independientes de que un gobierno ilustrado está haciendo un buen trabajo. El objetivo es "reclutar ejércitos electorales y ponerlos en marcha". Para la derecha, ganar implica activar a votantes con escasa propensión a votar. Para la izquierda, en cambio, captar a electorados pasivos, apolíticos o intermitentes. "Incluso el votante indeciso es voluble y no está comprometido, no es en absoluto un ciudadano centrista apasionado y vacilante, devorador de periódicos y entusiasta de la política pública", apunta. En ese marco, la elección deja de ser un ejercicio deliberativo y pasa a funcionar como una operación de movilización, donde importa menos convencer que empujar.

"Todo gobierno es una forma de crueldad. Fuera del poder absoluto, todo lo demás no es más que una forma de perder", dice el escritor. Trump es el estruendo. Yarvin es la vibración de fondo. La frase de Davos no es una anécdota: es una señal de que algo se ha movido en el subsuelo del poder. Cada vez más gente empieza a preguntarse si, a veces, quizá, un dictador sería la solución. Si les gustó 2025, les encantará 2026.