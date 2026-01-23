Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oferta Liceo FrancésApp playas MallorcaDerrumbe en un muroFITUR 2026Condena Reportaje Rey en Mallorca
instagramlinkedin

Opinión

José María de Loma

José María de Loma

La habitación del pánico

Archivo - Un cartel que anuncia el alquiler de una vivienda

Archivo - Un cartel que anuncia el alquiler de una vivienda / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Alquilar una habitación en España cuesta de media 521 euros al mes, es decir, un 62% más que hace cinco años. Hace una década costaba la mitad. Son datos de Fotocasa. Si los dueños de este portal hubieran sabido el éxito que iban a alcanzar le habrían puesto otro nombre más cool, quizás. Más guay. Fotocasa suena a nombre improvisado, casero, nunca mejor dicho.

521 pavos. Si los tienes y tu vida cabe en 10 metros (se agradece armario ‘empotrao’) tienes hogar o picadero o posibilidad de emancipación. Quizás vistas al oleaje o a la autovía, a un boulevard o a un erial. Y vistas, también, a tus compañeros de piso. Cocina por turnos, peleas por el mando a distancia.

Alquilar una habitación era antes cosa del jacarandoso estudiantado. Ahora han cambiado los modelos de convivencia y familia, han cambiado los precios y lo de la habitación es recurso para el separado, para el solitario, para el pobre o para el pobre que incluso con trabajo y sueldo no puede pagar esta locura de precios. Ancianos que alquilan una habitación para mitigar la soledad y completar la pensión.

Antes si alguien decía me voy a mi habitación era porque estaba en su casa y se había hartado de ver la tele en el salón. Ahora si dice me voy a mi habitación puedes estar en el trabajo o en el bar y que lo que en realidad esté diciendo es que se va a su morada, a su hogar.

Las familias propietarias de un segundo piso lo alquilan por un dineral, legítimamente, y viendo que todo el mundo se forra. Los fondos compran pisos, especulan y encarecen; las administraciones no hacen viviendas protegidas -no hacen nada en realidad- y los pisos turísticos campan a sus anchas. No se interviene el mercado ni se topan alquileres. Y hay mucha demanda para vivir en determinadas ciudades.

Noticias relacionadas y más

Todo lo anterior no es el cóctel perfecto, el cóctel perfecto es un Negroni, tal vez un Bloody Mary, pero es una confluencia de intereses y causas que ha llevado a que una vivienda sea un lujo. Y una habitación, un robo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
  2. El CTA da su veredicto sobre los dos polémicos penaltis a favor del Mallorca ante el Athletic
  3. Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
  4. La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
  5. El Club Mar de Palma adjudica dos de sus cuatro nuevos restaurantes al grupo madrileño Azotea
  6. Vox Palma propone que el edificio de Gesa se destine a oficinas y alquileres
  7. Palma tendrá que pagar todos los conciertos de la Revetla de Sant Sebastià que se cancelaron
  8. Una mañana de reuniones y teléfonos: así se fraguó la cancelación de Sant Sebastià

Guillem Lopez Casasnovas: "La sobrepoblación y la insularidad de Baleares no se resuelven en el nuevo sistema de financiación autonómica"

Guillem Lopez Casasnovas: "La sobrepoblación y la insularidad de Baleares no se resuelven en el nuevo sistema de financiación autonómica"

El PP de Palma deja en el aire su apoyo a estudiar el soterramiento de la Vía de Cintura

El PP de Palma deja en el aire su apoyo a estudiar el soterramiento de la Vía de Cintura

Five Guys llega a Mallorca con la apertura de dos restaurantes

Five Guys llega a Mallorca con la apertura de dos restaurantes

El tiempo en Vilafranca de Bonany: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Vilafranca de Bonany: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Valldemossa: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Valldemossa: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Un trabajador, en el juicio por el criadero ilegal de tortugas: “Nos chocó al principio que el acusado recibía palés de ratoncillos congelados desde Alemania a Mallorca”

Un trabajador, en el juicio por el criadero ilegal de tortugas: “Nos chocó al principio que el acusado recibía palés de ratoncillos congelados desde Alemania a Mallorca”

'Memorias de Adriano', con Lluís Homar, encabeza la cartelera teatral de este finde en Mallorca

'Memorias de Adriano', con Lluís Homar, encabeza la cartelera teatral de este finde en Mallorca

El tiempo en Sóller: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Sóller: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Tracking Pixel Contents