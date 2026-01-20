El obispo de Mallorca califica a PP y Vox de «poco cristianos»

El catolicismo meapilas, de «charanga y pandereta», que versó el inmenso Antonio Machado, se ha topado en Mallorca con el obispo Taltavull, que, estando de retirada, deja contundente recado a PP y Vox. Su Ilustrísima, que, eso sí, no dejó escapar la ocasión de vacunarse del covid saltándose las listas de espera, y es que la condición humana es la que es, confronta a la Iglesia católica mallorquina con los postulados que hoy defiende la derecha de PP y Vox o Vox y PP, que ya tanto monta, monta tanto. «Me repugna que haya cristianos que vayan contra los más pobres y necesitados», exclama Taltavull refiriéndose a la tajante negativa del Ayuntamiento de Calvià a destinar un viejo edificio religioso para la acogida de las denominadas personas vulnerables, es decir: migrantes. «Es poco humano y cristiano», sentencia. El obispo está exponiendo que el alcalde de Calvià, un tal Amengual, del PP, y su equipo, en el que Vox tiene vara alta, incumple el mandato de los Evangelios, insiste en que le «repugna» que haya cristianos, los enunciados meapilas, sepulcros blanqueados, que arremetan «contra los más pobres y necesitados». Eso es lo que tenemos en las Españas, donde el PP de Núñez Feijóo y el Vox de Santiago Abascal bregan por ir más y más lejos en la demonización del migrante transmutado en el responsable de las carencias del sistema, que son muchas y variadas; no imputables, casi nunca, a quienes llegan desde lugares escasamente recomendables para vivir. Es competición que ofrece réditos electorales abundantes a la extrema derecha; coligo que pocos o ninguno al PP, partido de matriz democristiana, qué sarcasmo, ahora enfrascado en competición con la extrema derecha que no puede ganar. Feijóo, carente de luces para ser presidente del Gobierno, que lo será de no darse conjunción astrológica indescifrable, nunca llegará tan lejos como lo hará Abascal. El presidente del PP participa en carrera de galgos en pos de liebre a la que no hay manera de atrapar.

El del presidente del PP es dilema que alcanza en Mallorca a la presidenta del Gobierno regional Marga Prohens, católica ella, exhibiendo cruz sobre el pecho a deshoras, en lugares en las que la neutralidad religiosa es obligada o debería de serlo, y al casquivano alcalde de Calvià, un tal Amengual, que, ese sí, ha vendido su alma al Maligno para hacerse con la vara de mando. En 2027 en el pecado llevará obligada penitencia. Al tiempo. Volvamos al obispo Taltavull; preguntado acerca de si le preocupa que determinados partidos políticos intenten apropiarse del catolicismo responde que «ninguno puede atribuirse una creencia religiosa». Exactamente lo que hizo la derecha española en los siglos pretéritos acuñando la ideología nacionalcatólica, en perfecta connivencia con la jerarquía clerical, que todavía pervive en las Españas, alentada por no pocos obispos, irreformables (lo aseguró un jesuita jubilado), enfrentados tanto al papa Francisco como a León XIV; ideología en la que siguen bebiendo tanto PP como Vox. Excrecencia que en Irán, dice Taltavull, ha generado la repugnante República Islámica, que esos días ha masacrado a miles de sus súbditos. «Un Gobierno que en nombre de Dios está matando». La peor de las dictaduras: la teocrática.

Reitero, por si quedan incautos que no se han percatado, la furibunda embestida contra la inmigración cosecha caudal de votos importante. Se está viendo por doquier. La bestia parda (color, junto con el negro, de los uniformes nazis) que preside Estados Unidos, se afana en afear más y más los tiempos presentes. Europa no es ajena. Las Españas tampoco. Mallorca, de la mano de la presidenta Prohens, cruz en el pecho, y de sus acólitos, destacando el alcalde de Calvià, nos conducen a lugares tenebrosos, facilitados por la incomparecencia de las izquierdas, incapaces de enunciar oposición de la que se percate la ciudadanía. De ella hay que hablar largo y tendido.