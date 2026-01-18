Irán: cuando un pueblo recuerda quién es

Las protestas que sacuden hoy a Irán suelen presentarse como estallidos aislados, reacciones momentáneas a una crisis económica o política. Sin embargo, reducir lo que ocurre en sus calles a una simple revuelta es no entender la profundidad de lo que está en juego. Lo que se expresa no es solo enfado: es memoria.

Irán es un país donde la historia no es un adorno académico, sino una presencia viva. Antes de ser un Estado moderno, fue una civilización que pensó el poder, la justicia y la convivencia cuando gran parte del mundo aún no tenía lenguaje para hacerlo. Esa conciencia histórica no desaparece con sanciones, censura ni represión. Puede quedar silenciada, pero no anulada.

Cuando la vida cotidiana se vuelve inviable, cuando el trabajo no alcanza, la palabra se castiga y el silencio se impone, los pueblos no solo reaccionan: recuerdan. Recuerdan que su identidad es más antigua que cualquier régimen, más resistente que cualquier crisis. En Irán, ese recuerdo ha encontrado tradicionalmente refugio en la cultura: en la poesía, en la música, en la arquitectura, en los gestos cotidianos que preservan dignidad cuando todo parece negarla.

No es casual que la poesía persa haya sobrevivido a imperios, invasiones y dogmas. Durante siglos, el verso fue una forma de decir lo que no podía decirse, de proteger la libertad detrás de la metáfora. A falta de espacios políticos, existieron espacios simbólicos. Allí se mantuvo viva una ética basada en la generosidad, la conciencia y la búsqueda interior.

Esa misma lógica se encuentra en la vida diaria: en la mesa compartida, en la hospitalidad, en la forma de entender el tiempo no como urgencia sino como cuidado. Son actos aparentemente simples, pero profundamente políticos, porque preservan humanidad allí donde se intenta uniformarla.

Por eso, lo que hoy se mueve en Irán no es únicamente una demanda de cambio institucional. Es la afirmación de que un pueblo no se reduce a sus gobernantes. Los gobiernos pasan; las civilizaciones permanecen. La lengua, la cultura y la memoria colectiva han demostrado ser más duraderas que cualquier aparato de poder.

A quienes observamos desde fuera nos corresponde algo más que análisis rápidos o consignas vacías. Nos corresponde reconocer que detrás de los titulares hay una sociedad compleja, antigua y profundamente consciente de sí misma. Un pueblo herido, sí, pero erguido. Y cuando un pueblo recuerda quién es, ninguna fuerza logra doblegarlo del todo.

La historia puede ser injusta muchas veces. Pero la memoria, cuando es compartida y transmitida, sigue siendo una de las formas más silenciosas y eficaces de resistencia.