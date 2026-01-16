La productividad, pieza clave del crecimiento

La cuestión de la productividad está siendo objeto de debate entre los economistas. El tema siempre se ha subrayado como el gran déficit de la economía española, en la que la evolución de la productividad era muy débil, en relación a otros países. Si el foco se ponía además en la escala regional, la conclusión es que las comunidades autónomas – con la excepción del País Vasco – se hallaban en idéntica situación negativa. La Comisión Nacional de la Productividad, presidida por el economista Juan Francisco Jimeno e integrada por especialistas acreditados, está haciendo un gran esfuerzo para analizar un aspecto de la economía aplicada, la productividad, que tiene posicionamientos distintos en cuanto a su medición. Esas diferencias se han comentado en dicha Comisión, con intercambios de argumentos definidos por el rigor, el respeto intelectual y la sustentación sobre investigaciones empíricas.

Hace más de un año, un equipo de investigación de la UIB presentamos un trabajo sobre la productividad regional en España entre 2000 y 2022 en dicha Comisión a partir de una metodología distinta (productividad por hora trabajada –que está siendo cada vez más extendida– y clusterización) a la más convencional (productividad total de los factores). Los resultados señalaban que la productividad no era tan reducida como se estaba indicando. Y sorprendía en ese análisis que regiones especializadas en servicios tuvieran comportamientos positivos en el desarrollo de la productividad: algo que no encajaba con la visión de los estudios más canónicos, que indicaban que la productividad se expande sobre todo en economías industriales (en la línea que expuso en su momento Nicholas Kaldor con sus tres leyes que se sustentaban en el gran dinamismo de la industria sobre los servicios para aumentar la productividad). Los datos eran relevantes, toda vez que se enmarcaban en una coyuntura de reivindicación salarial entre sindicatos y patronales, con la tesis empresarial de que la productividad era muy baja y que, por consiguiente, no había lugar a incrementos de los salarios.

Hace pocos días, un estudio del Observatorio de Productividad de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), remarca que la productividad crece en España y explica el 33% del crecimiento del PIB entre 2021 y 2024. El mayor ritmo de desempeño en décadas, y además en una fase de expansión de la economía: un fenómeno bastante insólito en el caso de la economía española con un incremento del PIB per cápita. Los investigadores del BBVA-IVIE marcan dos fases cronológicas: 1995-2020, y 2020-2024, de manera que aportan una información crucial para un extenso período previo a la pandemia; y datos importantes a partir de la misma, que inciden en los esfuerzos derivados tanto desde el sector público como desde el privado. El contraste de España con otras economías en el crecimiento de la productividad entre 2020 y 2024, +1,4%, es notable; he aquí un corolario irrefutable: en Alemania, –0,3%, Francia –0,6%, Estados Unidos +0,4%, Reino Unido +0,7%, las variables son muy inferiores, partiendo de 2020. En España se crece de forma intensiva y extensiva: se mejoran eficiencias y se reduce el desempleo. Este avance de la productividad se ha observado, además, en buena parte de los sectores económicos –incluyendo la hostelería: +13,29%–. Y en aquellas regiones con perfil claro de servicios, como Balears (+4,43%) y Canarias (+2,95%), resultados que encajan con la investigación que nosotros presentamos hace apenas un año – como se ha dicho –, en el sentido de otorgar un mayor dinamismo en economías fuertemente terciarizadas: un cierto anatema en la economía aplicada, que parece fisurarse poco a poco.

Datos complementarios a estas cifras: el aumento de las exportaciones de servicios no turísticos – que recogen actividades productivas de alto valor añadido, con datos del Banco de España: +16% (2021), +29% (2022), +8% (2023); entre 2013-2023, crecimiento acumulado del 110%– y los positivos desenlaces en inversiones en diferentes áreas: producción de maquinaria, industria química, hostelería, material de transporte, servicios financieros, entre otras. Importante observar, desde la investigación económica, la evolución de esas variables, para saber si se confirman estructuralmente.