La sombra de los bellasombra es alargada, alcalde Jaime Martínez

No pongo en solfa la versión ofrecida por el alcalde de Palma: se han talado los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga atendiendo al informe de los técnicos de Cort que estipuló que no había alternativa ante el riesgo de desplome con consecuencias quién sabe si mortales para algún ciudadano desprevenido. Jaime Martínez alega que era de obligado cumplimiento (el informe); ignorarlo suponía incurrir en delito de prevaricación. Además, un juez (sus señorías suelen entrometerse en cuestiones que deberían quedar al margen de su jurisdicción, como fue el caso del pedrusco fascista de sa Feixina) avaló la eliminación de los árboles. Así que, asépticamente, nada que objetar. Solo que, ay, resulta insólito que los políticos no tengan nada que decir. Veamos, el ayuntamiento de Palma, la Corporación municipal, está conformada por 29 concejales. Se obtiene la mayoría con 14. El alcalde, celebradas las elecciones, es elegido por los concejales, en primera votación por mayoría absoluta; de no obtenerse, se celebra otra en la que basta la mayoría simple. Jaime Martínez fue hecho alcalde con los votos de los 11 concejales del PP. Vox se abstuvo. Los ediles de las izquierdas, que venían de gobernar el Consistorio, votaron en contra. Martínez ha establecido entente más o menos cordial con la extrema derecha que le ha posibilitado aprobar sus presupuestos. El exgeneral Fulgencio Coll ha perdido el oremus, además de cierta cordura política.

Acotemos la cuestión: el alcalde blande el informe de los técnicos para arrancar de cuajo los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga desatando iras del vecindario, intervención del juez y furibunda oposición de las izquierdas, que ponen el grito en el cielo sin considerar el dictamen evacuado por los técnicos, a lo que se une nefasta por inexistente política de comunicación; parece que lo razonable consistía en convocar el pleno municipal para debatir el informe, que, según Martínez, hacía inevitable la tala, dejando que la mayoría municipal avalase políticamente el destrozo que se ha hecho a la plaza; a eso vamos: se diga lo que se quiera, lo ocurrido es destrozo estético que modifica radicalmente la fisonomía del lugar. El alcalde enfatiza que no es partidario de talar los árboles. Coño, y los demás tampoco. De lo que se trata es de que políticamente, ahí radica la sustancia del asunto, sean los concejales los que decidan, propongan alternativas de tenerlas, lo que interpela a las izquierdas. Que se me diga si no para qué diantres elegimos a 29 concejales si todo se circunscribe a que los técnicos tengan la última palabra avalada por un juez, dios encarnado.

A Jaime Martínez le ha surgido problema con el que no contaba en una legislatura que, con dos tercios consumidos, se deslizaba plácida hacia su epílogo garantizándole la reelección ante la incomparecencia de las izquierdas, tanto la socialista como las residuales; sin candidatos conocidos serán vapuleadas en las urnas de mayo de 2027 de no aparecerle a Martínez el temido cisne negro.

Pero hete aquí que sí, que tal vez los árboles lo sean; tengo para mí que la sombra de los bellasombra es alargada, su tala es de esas cosas que no pasan al olvido, sino que se enquistan, se ponen al cobro. La factura, cuidado alcalde, tiene trazas de ser onerosa. Se supone, aunque sea mucho suponer dados los precedentes, que las izquierdas utilizarán lo acaecido, que entrará como munición de grueso calibre en su arsenal preelectoral y en campaña. Lo reitero, alcalde, la sombra de los bellasombra es alargada. Lo comprobará a su debido tiempo.

Acotación desmayada.- Apuntaba la pasada semana que los tres años de mandato que le quedan a Trump se nos harán muy largos. ¿Y si son tres y cuatro más? El destrozo es tal que nada debe descartarse. En noviembre, cuando los norteamericanos voten para renovar el poder legislativo, se despejarán algunas incógnitas.