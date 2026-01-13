Opinión | Tribuna
No permetrem que Sánchez imposi l’Impost de Successions a Balears
La proposta del Govern de Pedro Sánchez per reformar el sistema de finançament autonòmic amaga una amenaça clara i directa per a les Illes Balears: la voluntat de recuperar l’Impost de Successions que el Govern de Marga Prohens va eliminar atenent una demanda majoritària de la societat balear. Davant aquest intent d’imposició fiscal, el Partit Popular és rotund: no ho permetrem. És una línia vermella i ens hi trobaran davant.
L’Impost de Successions és un impost injust. Penalitza l’esforç i l’estalvi de tota una vida i castiga les famílies en els moments més delicats, quan perden un ésser estimat. A Balears vàrem dir basta en els primers 10 dies de govern. Vàrem eliminar aquest impost perquè creim que ningú ha de tornar a pagar pel que ja ha tributat, ni veure’s obligat a endeutar-se o renunciar a una herència familiar per culpa d’un impost abusiu. Pretendre recuperar-lo des de Madrid, aprofitant un nou model de finançament, suposa un menyspreu a la voluntat dels ciutadans d’aquestes Illes.
Aquesta ofensiva fiscal no és només una qüestió d’impostos, sinó un atac directe a la nostra autonomia. El Govern de Sánchez pretén decidir quins impostos han de pagar els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers, laminant la capacitat de decisió de la nostra comunitat autònoma. Un sistema de finançament no pot convertir-se en una eina per recentralitzar competències ni per uniformitzar la fiscalitat. Balears té dret a decidir i a mantenir una política fiscal pròpia que protegeixi les famílies d’aquesta terra.
A més, aquesta amenaça arriba acompanyada d’un model de finançament profundament injust per a les nostres Illes. Una proposta que ignora el creixement poblacional, obvia la pressió de la població flotant, que redueix el pes de la insularitat i que només aplica el criteri d’ordinalitat per beneficiar Catalunya. El resultat és el de sempre: Balears continua sent una de les comunitats que més aporta, però veu com any rere any perd posicions a l’hora de rebre recursos.
Els representants del sanchisme a Balears ens volen fer creure que hem d’acceptar aquesta proposta quan ni tan sols tenen el suport dels qui han estat els seus socis d’investidura al Parlament i tampoc tenen consens a les comunitats autònomes governades pel PSOE. Però no expliquen que, si es tenguessin en compte els criteris que defensam des del Partit Popular de Marga Prohens, arribarien molts més recursos a les nostres Illes dels que ells plantejen. Ens demanen resignació a canvi de menys del que ens correspon, mentre posen en risc la nostra autonomia fiscal.
Aquesta proposta no neix del consens ni de l’equilibri territorial. És el resultat d’una negociació feta a mida per satisfer els independentistes, beneficiant sempre els mateixos i perjudicant, una vegada més, els ciutadans de les Illes Balears. I el colmo és voler que les famílies tornin a pagar per allò que ja ha pagat qui mor.
Des del Partit Popular ho deixam ben clar: defensarem la nostra autonomia fiscal, la justícia tributària i els interessos de les famílies de Balears. No acceptarem la tornada de l’Impost de Successions ni cap imposició que vagi en contra de la voluntat dels ciutadans. Per això, ens hi trobaran davant.
