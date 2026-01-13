Depresión: romper el silencio, reforzar la esperanza

Cada año, el Día Mundial contra la Depresión nos interpela como sociedad. Nos obliga a mirar de frente una realidad que durante demasiado tiempo se ha vivido en silencio, con miedo o con vergüenza. La depresión no entiende de edades, de clases sociales ni de circunstancias personales, y hoy sabemos que es uno de los grandes retos de salud pública de nuestro tiempo.

En las Illes Balears no somos ajenos a esta realidad. Familias enteras conviven con el impacto de los trastornos mentales, jóvenes que sienten que no encuentran su lugar, mayores que sufren la soledad, trabajadores que cargan con una presión constante. Detrás de cada diagnóstico hay una persona, una historia y una necesidad clara de apoyo, acompañamiento y esperanza.

Por eso es tan importante que las instituciones estén a la altura. Y hoy podemos afirmar con claridad que el Govern presidido por Marga Prohens ha asumido la salud mental como una prioridad real, no como un eslogan. Este Govern ha dado un paso al frente con una apuesta clara, firme y sostenida por reforzar la atención a la salud mental en Balears.

Hablamos de más profesionales, de una mejor atención en la sanidad pública, de planes específicos para la prevención del suicidio, de un mayor apoyo a la salud mental infantojuvenil y de una visión integral que entiende que la salud mental debe abordarse desde la prevención, la detección precoz y el tratamiento continuado. Pero también desde la coordinación con el ámbito educativo, social y comunitario.

Invertir en salud mental no es un gasto, es una obligación moral y una inversión en bienestar, en cohesión social y en futuro. Porque no puede haber progreso ni igualdad de oportunidades si dejamos atrás a quienes más lo necesitan. Porque una sociedad que cuida la salud mental de sus ciudadanos es una sociedad más fuerte, más justa y más humana.

Este Día Mundial contra la Depresión debe servir también para romper estigmas. Para decir alto y claro que pedir ayuda no es una debilidad, sino un acto de valentía. Que hablar de salud mental salva vidas. Y que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar que nadie se sienta solo cuando atraviesa un momento de oscuridad.

Desde el Partido Popular de las Illes Balears seguiremos trabajando para consolidar y ampliar esta apuesta por la salud mental. Con hechos, con recursos y con compromiso. Porque cuidar de las personas es, y seguirá siendo, el centro de nuestra acción política.