Opinión
Al Xabi jugador no se lo habrían hecho
El domingo a medianoche escuché los alaridos de los periodistas que chillan, coreando a gritos que tras la derrota ante el Barça en el desierto, «Xabi Alonso se ha ganado la permanencia en el banquillo madridista hasta final de temporada». Los análisis futbolísticos casi caducan a mayor velocidad que los políticos, así que los mismos resucitadores vociferan ahora que la situación del técnico madridista era insostenible «ni un día más».
Quizás los madridistas de ultraderecha hayan sido decisivos en la expulsión de un entrenador que habla con su familia en euskera. En cambio, es radicalmente falso que Alonso haya fracasado en el Madrid por su bisoñez. El expulsado del paraíso blanco fue seleccionador de España, y como tal, campeón del Mundo y de Europa. Tuve ocasión de preguntarle al respecto, y no me negó que condujera al equipo nacional en compañía de Xavi Hernández. Solo añadió que «de vez en cuando alguno va por las suyas, y hay que darle un toque». Un comentario que conduce de modo inevitable a Vinicius y compañía.
Desde el comienzo de temporada era evidente la incompatibilidad de Xabi con Vini, y que solo uno de ellos como máximo acabaría la temporada en el club blanco. Alonso intentó yugular al insoportable brasileño, hasta el punto de promocionar a no diga Rodrygol, diga Rodrygo a secas.
Como ya ocurriera en el beso de Rubiales, los campeones del alarido periodístico han quedado de nuevo en ridículo. Con todo, Alonso sigue siendo uno de los escasos futbolistas inteligentes que he conocido. Vestido de corto como jugador, hubiera metido en vereda a Vinicius, Mbappé y demás delanteros que no defienden. En cambio, ha sido devorado de largo por sus pupilos, el sino de los educadores actuales.
