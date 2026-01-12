Sevilla, un PSOE para no socialistas

El exministro socialista Jordi Sevilla, donde la palabra «socialista» debe acolcharse entre comillas porque madre mía lo que le cuesta pronunciarla, apadrina un manifiesto. Se trata sin duda de la propuesta surgida del PSOE actual que mayor y mejor acomodo ha encontrado en la derecha, lo cual apunta a la concepción de un PSOE para no socialistas, el partido de izquierda moderada que el PP en el Gobierno desearía en la oposición. Los corderos con piel de lobo.

Aunque Sánchez ha desbordado las maniobras de supervivencia en la Moncloa hasta los límites de la caricatura, sigue siendo válida la consigna de Bill Clinton, «la política consiste en gobernar». Sevilla pone el énfasis en la degradación y autocombustión de su partido, donde la ‘S’ corresponde al término Socialista ausente del texto y no a Socialdemócrata, para mantenerse en el poder. Sin embargo, los mismos datos conducen al asombro de que Sánchez sobreviva en medio de este bombardeo, ahora también desde sus propias filas. Además de que ningún presidente de la democracia, empezando por el impoluto Aznar, se ha liberado de pactos vergonzantes. Y el único caso de colaboración espontánea en la línea sevillista, abstención del PSOE en favor de Rajoy una década atrás, no será aportado como ejemplo ni por un socialdemócrata.

El ‘Manifiesto por la reactivación política del PSOE y de la democracia en España’ consta de once folios. La atención se dispersa irremediable a partir del quinto o sexto, por lo que el eco intenso se debe a la singularidad de que un socialista o ‘socialdemocratista’ se atreva a plantarle cara a Sánchez. La publicación original del texto corresponde a LinkedIn, los negocios son los negocios. Aparece junto a epígrafes como ‘Project Management’ o ‘Soft Skills&Emotional Intelligence’, por lo que cabe agradecer que el nuevo PSOE se exprese de momento en castellano. Si el «personalismo» sanchista sobrevive a esta impugnación, ya solo queda por ensayar la extracción trumpista de la Moncloa. Mientras tanto, hasta la extrema derecha se sentiría a gusto teniendo en la oposición al PSOE que dibuja Sevilla.