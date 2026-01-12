Illes Balears y Europa: 40 años avanzando juntos

Este mes de enero se cumplen cuarenta años de la adhesión de España a la Unión Europea. El 1 de enero de 1986 nuestro país inició un camino que, con perspectiva histórica, puede definirse sin ambages como una historia de éxito colectivo que ha marcado de manera muy especial el presente y el futuro de las Illes Balears.

Entrar en Europa significó consolidar nuestra democracia, reforzar el Estado de Derecho y formar parte de un proyecto común basado en la paz, la prosperidad y las oportunidades. Para las Illes Balears supuso abrirse definitivamente al mundo y acelerar un proceso de modernización sin precedentes. Basta un dato para entender la magnitud del cambio: el PIB de nuestra comunidad se ha multiplicado por diez desde la adhesión a la UE.

Este impulso se ha reflejado en todos los sectores. El turismo, motor clave de nuestra economía, ha crecido avanzando hacia un modelo cada vez más sostenible y de mayor calidad, compatible con el bienestar de los residentes y la protección del entorno, un equilibrio que debe seguir marcando nuestra hoja de ruta. Al mismo tiempo, el crecimiento poblacional ha planteado nuevos retos que cabe abordar desde una visión europea a partir de un modelo de desarrollo sostenible, desde la cohesión social y con unos servicios públicos sólidos y eficaces.

Además, Europa ha dejado una huella tangible en las islas con proyectos concretos que mejoran la vida de las personas, como el despliegue del hidrógeno verde con el proyecto Green Hysland en Mallorca, la gestión ambiental de la posidonia, la transformación sostenible del puerto de Maó o nuevas infraestructuras educativas, hidráulicas y sociales. Son iniciativas que hablan de progreso, pero también de valores.

En el ámbito social, la UE ha sido y sigue siendo un pilar fundamental. Las políticas de inclusión, la estrategia europea de discapacidad y el apoyo a los colectivos más vulnerables demuestran que el crecimiento solo es real si no deja a nadie atrás. Porque el verdadero desarrollo no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de garantizar dignidad, autonomía y oportunidades para todos.

Europa también ha sido clave en el avance hacia una igualdad real entre mujeres y hombres, no solo en el ámbito profesional, sino también en la defensa de su dignidad, su autonomía y su seguridad. Así, se han impulsado normas pioneras contra la violencia hacia la mujer y se ha trabajado por la transparencia salarial, la conciliación y la igualdad de oportunidades. Son avances que refuerzan derechos y protección y que han contribuido a transformar la posición de la mujer en Europa.

El impulso europeo se ha reflejado además de manera muy especial en el ámbito educativo, abriendo las aulas al mundo a través del programa Erasmus, del que se han beneficiado más de 1,6 millones de ciudadanos españoles. Hablamos, por tanto, de uno de los símbolos que ha permitido a muchos jóvenes de las Illes Balears formarse en otros países de la Unión y ampliar sus horizontes personales y profesionales.

Pero Europa no es solo un conjunto de políticas y programas. Es, ante todo, un proyecto basado en el respeto al Estado de Derecho, la separación de poderes y la solidez de las instituciones democráticas. Por eso, la Comisión Europea evalúa cada año su cumplimiento en todos los Estados miembros. En este sentido, resulta preocupante que España sea señalada hoy por déficits que afectan al Estado de Derecho y a la Democracia. Precisamente por ello, Europa es también una garantía para corregir desviaciones y preservar la calidad democrática que tanto costó construir.

Cuarenta años después, España sigue siendo uno de los países más europeístas de la Unión, porque Europa ha significado derechos, oportunidades y futuro. Hoy tenemos retos enormes sobre la mesa como la vivienda, una inmigración que debe ser siempre ordenada y legal, el apoyo al sector primario, un modelo de turismo cada vez más sostenible, el empleo de calidad y la que hoy es nuestra gran prioridad, la defensa de la paz. Afrontarlos desde Europa no es una opción, es nuestra mejor garantía.