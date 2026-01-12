China, automóvil e inteligencia artificial

China está dominando el mercado automovilístico. Un simple visita turística a cualquiera de las grandes ciudades chinas sirve para comprobar 'in situ' la realidad de esos cambios que en los últimos 25 años han catapultado al gigante asiático como motor económico mundial. El más evidente es el que dibuja el sector automovilístico por las calles de Shenzhen, Pekín o Shanghái. No hay motos de alta cilindrada en Shanghái. Todas son eléctricas. Y en cuanto a los coches la variedad de marcas y modelos sorprende; la mayoría híbridos o eléctricos. Y eso que las estadísticas apuntan a que las ventas no crecen tanto como en meses anteriores. Pero está claro que se confirman sobre el terreno los estudios publicados también en Occidente sobre las primacías económicas que vienen.

China está liderando un cambio histórico en la industria automotriz mundial. Se estima que las ventas mundiales de vehículos chinos aumentarán un 17% interanual en 2026, hasta alcanzar un récord de unos 27 millones de unidades. Al mismo tiempo, se estima que los fabricantes de automóviles japoneses se han mantenido estables en 25 millones de unidades. Se prevé que China tome la delantera. Y tiene influencia especialmente en Asia y África. Europa es un mercado de gran potencial para asumir los excedentes que las marcas no venden en el mercado interior. China será en el mayor vendedor de vehículos nuevos del mundo este año, poniendo fin a un liderazgo que Japón mantuvo durante más de 20 años. Para ponerlo en contexto, Japón superó a China por unos ocho millones de unidades en 2022, lo que significa que esa brecha se ha eliminado en solo tres años. Se diría que la economía y los avances tecnológicos se aceleran y la inteligencia artificial es un ejemplo de esa aceleración en la incorporación cotidiana de los avances o las tendencias de mercado.

China se convirtió en el principal exportador de automóviles del mundo en 2023. En comparación, los fabricantes de automóviles estadounidenses se han estancado en aproximadamente 11 millones de unidades desde 2020, ahora menos de la mitad de las ventas chinas y japonesas.

Al margen del automóvil, la batalla económica actual se encuentra en la robotización y en la inteligencia artificial. La cuestión no es tanto si hay burbuja, que la hay, sino si estallará a corto plazo. La respuesta no es fácil ni concluyente entre los expertos. Consenso sobre la existencia, pero reconocimiento de que es una burbuja con capacidad de flotar bastante tiempo a la sombra de medidas adecuadas e inversiones capaces de rentabilizarse (no como en otras burbujas del pasado).

Apple y Google han anunciado este lunes que inician una colaboración plurianual sobre inteligencia artificial. En concreto, explican que los productos de Apple se basarán en los modelos de IA Gemini y la tecnología de la nube de Google. Se prevé un Siri más personalizado que se lanzará este año. Apple Intelligence seguirá funcionando en dispositivos Apple y Private Cloud Computer. El hecho de que existan varias empresas implicadas en el desarrollo de aplicaciones de IA en diferentes campos asegura que existe futuro. Meta compite contra otras grandes empresas tecnológicas para desarrollar infraestructura vinculada a la inteligencia artificial. Meta, OpenAI, Microsoft Corp. y Oracle Corp. están comprometiendo decenas de miles de millones de dólares para construir enormes complejos de centros de datos. Elon Musk también está gastando de manera agresiva, anunció recientemente un tercer centro de datos cerca de Memphis, Tennessee, que incluye una inversión de 20.000 millones. Las inversiones en IA, en energía y en robotización son las tres patas de nuevos adelantos que llegarán más antes que tarde. Con burbuja o sin ella. Lo que no se descarta es que algún varapalo legal pueda generar desconfianzas en torno a la Administración Trump que causen un recorte drástico en las bolsas. Prudencia en mercados de récord es lo que aconsejan todos los 'brokers'.