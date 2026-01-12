Un belén en un cajón

Hace nada me enteré de que era tradición conservar a la vista el belén y los adornos navideños hasta el día de la Candelaria.

Ya sabía que las luces encendidas en las calles se conservan en Palma hasta San Sebastián, por aquello de las fiestas patronales, alargando en tiempo al de la ostentosa iluminación de Vigo, que se apaga el fin de semana posterior a Reyes. Lo de la Candelaria no impera ni en una ciudad ni en la otra.

La explicación religiosa de extender la decoración de Navidad es porque el 2 de febrero acaba el ciclo litúrgico de la Navidad, que empezó el 25 de diciembre con la conmemoración del nacimiento de Jesús, y se alarga hasta que María y José llevan al niño, de 40 días, al Templo de Jerusalén, para cumplir la ley judía de purificación de María. La madre, por instrucciones del Levítico y al ser pobre, ofreció el sacrificio de dos tórtolas; si hubiera sido rica debería haber ofrecido un cordero de un año.

Lo de la impureza de las mujeres, por la menstruación, por los partos, por el pelo, por su piel... por todo..., es obsesivo en los mandatos de todos los libros sagrados. Lo de los sacrificios de seres vivos a los dioses también viene de siempre.

Hablando de animales, el 2 de febrero marca la mitad del invierno y hay ritos como el del Día de la Marmota en EEUU y Canadá con los que los granjeros llegan a la conclusión de si el frío invernal se va a alargar o no en función de lo que pase en esa fecha. Si hace bueno y la marmota proyecta su sombra, será largo, si al contrario está nublado y de sombra nada, pues se acortará el mal tiempo.

Hay creencias para todo. Algo parecido hacían en Alemania con el tejón y parece que la Fiesta del Oso, en el Pirineo, también tiene que ver con el tiempo meteorológico. Ese es el día, más o menos, en que el inmenso animal decidía seguir hibernando o buscar comida desesperadamente.

Dudaba, este año, de si mantener mi belén y mi árbol expuesto hasta nuestro día de la marmota, es decir, el de la Candelaria, con el engorro que me supone mantener a raya a la gata, que disfruta metiéndose en el nacimiento para tumbarse sobre la corteza de pino, los patos, los corderos, el huerto y el espejo que hace de lago.

Pero cuando me enteré de que si María hubiera dado a luz a una niña, el tiempo de purificación se duplicaría, decidí que esa costumbre no iba conmigo. Parece que algunas sabidurías son sectarias desde tiempo inmemorial.

Así que he decidido que no, que por ahora se acabó el belén. He tumbado a los reyes, he vaciado el agua de la fuente, he metido en unas bolsas los adornos del árbol junto a un muñeco de nieve, varios gnomos y un Grinch y he colocado esas bolsas sobre el pesebre, que nunca desmonto. Solo me falta ponerle la tapa al cajón y recupero para el resto del año una mesa auxiliar para fotos, periódicos, libros y trastos varios que siempre acumulo.

El día de la Candelaria me limitaré a comprobar si está nublado o despejado, y a falta de marmota y de oso, comprobaré si Baldufa, mi gata, proyecta o no su sombra. Una sombra amable, no como la que ahora ennegrece el mundo de autoritarismos y abusos de fuerza.

Y para aliviar tanta oscuridad, me acercaré a contemplar el fenómeno del ocho en la Seu. Un espectáculo de color que se disfruta junto a una muchedumbre, si el tiempo lo permite.