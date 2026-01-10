Jin Ping en El Congo

Un invento predestinado a revolucionar el mundo arruinaría a su autor, Gutenberg. Año 1450, Maguncia. Hoy apenas quedan un centenar y se desconoce la tirada de ejemplares de ese primer libro. Publicada en latín, la Bíblia de Gutenberg parece que fue el primer libro impreso a nivel mundial. En 1926 se subastó un ejemplar en Nueva York batiendo todos los récords. Nunca se había pagado tanto por un legajo de hojas cosidas y con lomo de lo que con el tiempo constituirá el mejor medio y garantía para consolidar la llamada memoria vegetal. Pagaron unos 106.000 dólares de hace cien años.

Esos mismos días de hace un siglo, la prensa peninsular se quejaba del ritmo al que continuaba despoblándose el país con la emigración hacia América. La despoblación se iba generalizando. El dato curioso es que se advertía que una vez enriquecidos (salvo contadas excepciones) no volvían. Escapaban de este pozo de mansedumbre, pues aquí el desgobierno de Primo de Rivera y de la Unión Patriótica, se jactaba de llevar a cabo una campaña de moralización. Combatían «la abundante presencia de pornografía». Lo tomaban como un «ataque a las buenas costumbres» y requisaron en 1926 unas 77.000 copias de ejemplares «pornográficos». «Hacía mucho tiempo que la sociedad reclamaba estas medidas», anunciaban ciertos medios. Walt Disney ponía las bases para dos años más tarde consolidar la sociedad Mickey Mouse. Hoy el ultracatolicismo más rancio, o el protestantismo igual de rancio, han cambiado el puritanismo directamente por la pederastia como ejercicio principal de sus élites. Si no sales en determinadas imágenes realmente no eres nadie. Esas medidas del ‘Primo de zumosol’ Rivera en su momento fueron tildadas de blandas. Y los medios aseguraban que «si existen esas publicaciones es porque existe un mercado dispuesto a recibirlas». Esos tíos, esos periodistas eran unos linces de cuidado… y misa diaria.

Eran días de rechazo a la entrada de Alemania en la Asamblea plenaria de Naciones Unidas y una señora irlandesa «salida del psiquiátrico» disparaba a Mussolini rozándole solamente la nariz al Duce. Con lo que a continuación Mr. Propper afirmaría, inmediatamente, ante las masas: «No temáis; las balas pasan, pero Mussolini permanece». Obviamente los camisas negras destruyeron varias sedes de los periódicos opositores. Semanas antes el gobierno soviético había vendido la corona de la emperatriz Catalina II de Rusia a un grupito de joyeros de París. Pesaba dos kilos y medio, 4.000 quilates de brillo, perteneciente a los Romanov que tardó semanas en poder reunir a ese pedazo de inversores. Aún no se había inventado el brilli-brilli, pero al mismo tiempo el escocés John Baird presentaba ante la Royal Institution un aparato «capaz de transmitir a distancia imágenes animadas». Pasar por ese tubo iba a transformar en imágenes los impulsos eléctricos que recibía. Baird declaró: «Utiliza la acción de los rayos catódicos», lo bautizó como televisión. Su autor añadió: «Las imágenes deberán ser mejoradas», pero poseían, respecto al cine, la gran ventaja de llegar inmediatamente. El 6 de enero de 2021, en día de Reyes y en directo se transmitió cómo la turba con un reparto y coreografía a lo Village People tomaba el Capitolio en un intento de parar la victoria de Joe Biden en las presidenciales de 2020. Cuando preceden los bailecitos la cosa se va tensando así las masas perreen, amén.

En los primeros días de enero de 2026 Nike ha agotado las existencias de un modelo de chandal bastante cutrillo, la derechona mundial quiere probar la mancha en el sobaquillo. Tanto la prensa occidentosa como el Partido Popular español pasan en cuestión de pocos minutos de la descalificación tendenciosa a la moderación a la hora de poner adjetivos a la señora Delcy Rodríguez, y todo sin cambios de foto ni de vestido. La OTAN apuesta por proteger Groenlandia de los miembros de la OTAN. Xi Jinping amenaza contundente con volver a poner el póster del Che Guevara en su dormitorio pocas horas antes de tomar Taiwán.

El 12 de enero de 1926, el gobierno británico había protestado firmemente ante el gobierno de México por el artículo 27 de la Constitución mexicana, que prohibía con carácter retroactivo el poseer terrenos petrolíferos a los extranjeros. Malditos indios. El gobierno de EUA no tardó nada en formular la misma contundente queja. Menudos zorros. Starmer por la gracia de Dios y por Snoopy autorizó la fuerza aérea británica a echar un cable en la caza del petrolero silvestre cuando se dirigía a tirar ‘pal’ monte otra vez. Este 2026 viene rellenito de nuevos e inquietantes paradigmas. ¡Wow! Haga el favor de agachar la cabeza, permanezca boca abajo.