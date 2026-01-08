Opinión | Tribuna
No podem esperar més: cal adaptar les polítiques estatals d’habitatge a la nostra realitat
L’accés a un habitatge digne és una de les principals preocupacions a les Illes Balears. Tot i ser un problema arrelat, s’ha convertit en una emergència social, agreujada pels alts preus i la manca de polítiques estatals adaptades a la realitat del territori. Mentre el Govern de Marga Prohens actua per abordar la crisi, el de Pedro Sánchez continua desconnectat de les necessitats concretes de les Balears.
El Partit Popular ha estat clar en la seva demanda: les polítiques d’habitatge de l’Estat han d’adaptar-se a la realitat insular. A les Illes, els preus de lloguer superen els 900 euros, i les ajudes estatals actuals no arriben a les persones que més les necessiten, deixant molts residents vulnerables sense el suport adequat.
Per fer front a aquesta situació, el Partit Popular proposa augmentar els límits de les ajudes de lloguer a 1.200 euros per habitatge i 600 euros per habitació. Aquesta mesura no només és una millora, sinó una necessitat urgent per garantir que les ajudes arribin als que realment les necessiten. No podem permetre que l’habitatge a les Illes Balears sigui un luxe per a uns pocs. Les ajudes han de ser una eina per garantir l’estabilitat familiar i combatre l’exclusió social, no per perpetuar la precarietat derivada de les polítiques errònies del govern de Sánchez.
Un altre factor clau és la diversitat de perfils dels llogaters. No es pot tractar de la mateixa manera una persona que viu sola que una família amb fills. Moltes famílies destinen més del 40% dels seus ingressos al lloguer, una càrrega insostenible que requereix una resposta clara i eficaç de l’Estat. Les polítiques d’habitatge han de ser justes i adaptades a la realitat de cada família, tenint en compte tant els ingressos com la seva composició i les seves necessitats específiques.
Les polítiques del Govern de Sánchez, lluny de millorar la situació, han agreujat la crisi a les Illes. La reducció de l’oferta d’habitatge, la inseguretat jurídica i la retirada de molts propietaris del mercat de lloguer han intensificat la problemàtica. En lloc de resoldre els problemes, aquestes mesures han augmentat la tensió en el mercat immobiliari, elevant encara més els preus.
En canvi, el Govern de Marga Prohens ha adoptat mesures concretes per augmentar l’oferta d’habitatge i facilitar-ne l’accés. A les Illes, les polítiques d’habitatge han de ser específiques, ja que la insularitat condiciona directament els costs i les dificultats d’accés. Només amb solucions adaptades a aquesta realitat podrem millorar la situació. Estratègies com la reducció de la càrrega fiscal sobre la construcció, mitjançant la rebaixa d’imposts com l’IVA o l’ICIO, són fonamentals per evitar l’encariment dels preus que paguen els ciutadans.
Les Illes Balears mereixen un enfocament específic que tingui en compte la seva singularitat com a territori insular. Les polítiques generals de l’Estat no són suficients. És urgent un canvi de paradigma que reconegui les particularitats locals i dissenyi estratègies efectives per afrontar les necessitats dels seus habitants. Això només serà possible si el govern central escolta les veus de les Balears i treballa conjuntament amb el govern autonòmic.
En definitiva, ha arribat el moment de revisar les normatives estatals i adaptar-les a la realitat insular, per garantir l’accés a un habitatge digne i assequible per a tots els residents de les Illes. No podem esperar més.
