Maduro por Madura

Maduro es un dictador responsable de miles de muertes, detenciones y miseria y merece morir en la cárcel, pero Trump es peor, es el Rey Sol en torno a quien giran todos los satélites post fascistas y neonazis que pueden destruir nuestra civilización occidental.

A Trump no le importa la democracia, la utiliza para enriquecerse y enriquecer a quienes colaboraron en su acceso al poder. Engañó a sus votantes con promesas falsas, como ha engañado a Corina Machado haciéndola creer que la captura de Maduro era para restaurar la democracia, pero en su intervención desde su hortera residencia privada de Mar A Lago, no desde el Congreso americano, se destapó. Dijo que Corina Machado «no tiene el apoyo democrático para gobernar», lo que me suena a que, o bien no se pusieron de acuerdo con el chantaje petrolero, o bien es el castigo por pisparle el premio Nobel, tan merecido como el de Bob Dylan u Obama.

A Maduro le ofrecieron irse a vivir a Rusia, pero no aceptó, por lo que será procesado y encerrado 40 años, como hicieron con Noriega, porque entorpece el negocio. Se llame petróleo o Canal de Panamá. Y porque Marco Rubio ha pactado con Delcy Rodríguez, quien conoce al detalle las infraestructuras petroleras y tiene una buena relación personal con la cúpula de Chevron, única petrolera americana que opera en el país. (Ojo con Repsol). Le van a sacar el jugo hasta que no les sirva. Pero bien pagada, porque para Trump esto es un negocio más.

Los ocho millones de venezolanos en el exilio creen que los americanos restaurarían la democracia, y también los ha engañado, como ha engañado a los que en Venezuela ansiaban libertad y seguridad.

La rueda de prensa de una hora fue la previsible. Comenzó mintiendo con que el petróleo y las tierras venezolanas son americanas. El dictador Juan Vicente Gómez otorgó el 98% de la concesión a empresas extranjeras de 1908 a 1935, hasta que en 1943 el presidente Isaías Medina les obligó a ceder la mitad de las ganancias al país. Y en 1976 el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez nacionalizó la producción del petróleo. Como hicieron México, Brasil y Arabia Saudí, y como haría cualquier país para preservar sus riquezas naturales.

No sé cómo acabará la transición de Delcy Rodríguez, a quien no han salido a criticar ninguno de los que vociferaban cuando se reunió con Ábalos, pero cambiar un dictador bolivariano por una dictadora bolivariana no era lo deseable. Además, coexisten factores complejísimos.

Las infraestructuras petroleras y eléctricas venezolanas están en un estado calamitoso por una gestión bolivariana nefasta y por el embargo americano. Los expertos calculan que serían necesarios cien mil millones de dólares para sacarles todo el rendimiento que atesoran: trescientos mil millones de barriles de crudo. Pero el problema es que, aun siendo las mayores reservas petroleras mundiales, se trata de un producto de baja calidad, pesado, más difícil de procesar y con mayor huella de carbono. Por lo que acometer semejante inversión requiere asegurarse contratos de, al menos, diez años de explotación. Pero la mayoría de las petroleras americanas no están interesadas porque ya lo vivieron en Irak cuando con la excusa de las armas de destrucción masiva fueron a por el petróleo iraquí. El problema es la estabilidad política y que no existan errores de juicio al evaluar el riesgo previo a acometer la producción. En Irak murieron doce mil americanos y treinta y cinco mil resultaron heridos para que el exvicepresidente americano, Dick Cheney, ex CEO de la petrolera Halliburton, se forrara a través de empresas subsidiarias en las Islas Caimán y Dubái. No buscaban restaurar la democracia. Querían el petróleo iraquí, como quieren el petróleo venezolano.

En cualquier caso, quien debe decidir su futuro es el pueblo venezolano. Como europeo me preocupa más la amenaza de Jeff Landry, comisionado americano para Groenlandia, que tuvo la indecencia de declarar: «Acepto el puesto con orgullo para que Groenlandia forme parte de Estados Unidos». Porque sabemos que el aprendiz de dictador cumple su palabra. Invocará el bienestar de las ballenas y la fauna marina para justificar la «anexión». Y habrá quien se lo crea, porque si la fe mueve montañas, también mueve icebergs.