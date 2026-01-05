Opinión | Tribuna
Limitar l’entrada de vehicles a Mallorca: propaganda o realitat?
El Partit Popular és davant el mirall, haurà de decidir si la seva promesa de limitar l’entrada de vehicles a Mallorca, que tant de joc li donà en campanya, es fa realitat o no abans d’acabar aquest mandat. Ho sabrem aviat: des del Partit Socialista li hem registrat al Parlament la seva mateixa proposta de llei, enriquida amb algunes mesures més de millora del transport públic i l’aposta per la mobilitat sostenible. Si no es tramita durant la represa de les sessions de la cambra parlamentària, el pòxim mes de febrer, serà impossible que es pugui limitar l’entrada de vehicles l’estiu d’enguany. I, per tant, tampoc es podrà complir amb la promesa abans de les pròximes eleccions, el maig de 2027.
Molts sospitem que la conversió sobtada del Partit Popular cap a la contenció turística i la sostenibilitat real és sobretot cosmètica. Ho va demostrar la Presidenta Prohens amb el seu Pacte per a la Sostenibilitat, que ha mort de finor, com diuen els menorquins, després de ser convenientment explotat a escala mediàtica. Ho demostra el President Galmés quan fa caure la moratòria de places turístiques o quan diu que aposta per la lluita contra les places il·legals mentre la major part continuen operant sense cap dificultat. I ara veurem si passa el mateix amb les mesures promeses per limitar l’entrada de vehicles: qui havia de desembossar Mallorca, dubta a l’hora de prendre mesures reals per reduir el nombre de vehicles que circulen per les nostres carreteres.
Que el Partit Popular, sempre proactiu a l’hora d’estimular el creixement turístic i urbanístic, vulgui aparentar que està d’acord amb posar límits, és tot un símptoma. La ciutadania és conscient que els excessos turístics estan afectant la vida quotidiana; que més turistes ja no significa més riquesa. Probablement, també ho pensen així la major part d’agents econòmics i socials. I per això és més necessari que mai continuar apostant per les mesures que ens ajudin a caminar cap a més sostenibilitat econòmica, social i ambiental, per a les nostres illes.
I hem de recordar que tot això no és nou, foren els governs d’esquerres els primers a aprovar, el 2019, una llei per limitar l’entrada de vehicles a Formentera, inspiració de tota la resta de lleis que han vingut després. I hem estat sempre les forces progressistes les que hem empès per redreçar el rumb del model de creixement de les nostres illes, des de la creació de l’ecotaxa fins a les mesures de desclassificació d’urbanitzacions, ampliació de parcs naturals, impuls a la xarxa ferroviària o la revolució del TIB. Mesures, moltes d’elles, ja consolidades i que no tornaran enrere, perquè s’ha demostrat que són mesures bones i que van en la bona direcció. I precisament per això seria del tot desitjable que independentment del color polític que ens governa, es continuïn impulsant i ampliant.
Esperarem, idò, a veure si la proposta de llei per limitar l’afluència de vehicles i apostar per la mobilitat sostenible a l’illa de Mallorca és tramitada i aprovada com pertoca. Tant de bo. Per part nostra no quedarà.
*Conseller del Grup Socialista al Consell de Mallorca i regidor del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Sóller
