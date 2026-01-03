Después de la Venezuela chavista, llega la hora del Irán de los ayatolás

Pasándose por el forro el corsé de la legalidad internacional, el presidente Trump liquida de un plumazo (bombardeo masivo sobre Caracas y secuestro de Nicolás Maduro) la dictadura chavista venezolana, implementa el «América para los americanos», la doctrina acuñada por el presidente Monroe en 1823 para bloquear el colonialismo europeo. Solo que, ayer como hoy, «América para los americanos» ha de entenderse como América para los Estados Unidos; y, ayer como hoy, si hay que liquidar a presidentes democráticos, Salvador Allende en el Chile de 1973, se les asesina. No es, que se sepa, el caso de Maduro, empecinado en no reconocer su inapelable derrota en las elecciones a las que concurrió contra un don nadie. Concluido el primer cuarto del siglo XXI queda claro que boqueamos en la era de quienes se ciscan en el orden internacional, de los que invaden sin remilgos estados soberanos: la Rusia de Vladímir Putin en Ucrania empantanándose en una guerra que dura ya cuatro años; el Israel de Natanyahu, abrasada Gaza, se dispone, con la anuencia y respaldo de Trump, a liquidar el Irán de la República islámica, tiranía teocrática especialmente despreciable.

Lo que acontece en Venezuela, lo que previsiblemente acaecerá en Irán, prueban que el mundo de reglas nítidas, respeto al derecho internacional, surgido de la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ha finiquitado, que nos hemos adentrado en uno del que conocemos quiénes la modulan, pero no cuál será el desenlace. Y Europa, eso es lo trascedente para los europeos, o espabila de una vez por todas, o devendrá, lo es ya, en liliputiense irrelevante, prescindible. Los europeos hoy no somos nada, y en nada nos convertiremos si no sostenemos a Ucrania hasta dónde fuere preciso, sin ceder ni al chantaje de Trump, ni a la agresión de Putin, incapaz de doblegar al país invadido sin recurrir al arma nuclear. Ucrania no puede caer. Si Putin se sale con la suya, cae Europa. Pesadilla insoportable.

En Venezuela, Estados Unidos ha asestado golpe letal, limpio, sin intervención de fuerzas terrestres, a la espera de que los generales chavistas, adecuadamente sobornados (Juan March, por encargo de Churchill, lo hizo con los generales franquistas para que el dictador no involucrara a España en la Guerra Mundial), se avengan a una componenda con Trump consistente en posibilitar la entronización del ganador de las elecciones, Urrutia cediendo el control del petróleo a los Estados Unidos, dejando en fuera de juego a Rusia y a China. Esa es la carta ganadora de Trump: o bien la aceptan o se arriesgan a acabar como Maduro. Venezuela dejó de ser ayer la república bolivariana para revertirse en protectorado norteamericano. Y que se vaya preparando Irán, insistamos, porque ni Trump ni Netanyahu están dispuestos a permitir que los clérigos de la República islámica impidan los planes que albergan para Oriente Medio, que cuentan con socios destacados: Arabia Saudí y los emiratos del Golfo, lugares en los que la democracia, la libertad de expresión, los derechos de las mujeres están, como todo el mundo sabe, plenamente garantizados por inexistentes, lo que no incomoda a cínicos amorales como el estadounidense y su peón israelí, que han conseguido que la causa sionista suscite casi universal animadversión.

Buena parte de la ciudadanía venezolana se alegra de la desaparición del matón chavista, queda a la espera de ver qué transición se pone en marcha. Ayer los acontecimientos se sucedieron a ritmo vertiginoso: las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han exhibido capacidades que no están al alcance de nin gún otro país de la tierra, pero, cuidado, es fácil empantanarse: Oriente Medio, Afganistán, atestiguan que invadir es fácil, dejar la casa ordenada mucho más peliagudo.

En clave doméstica: menudo papelón le aguarda a José Luis Rodríguez Zapatero.