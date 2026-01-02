Opinión | Tribuna
Una cultura amb portes obertes, de tots i per a tots
Un pressupost que creix fins als 39,5 milions d’euros per una cultura viva, plural, sense sectarismes i amb les portes ben obertes a tots!!
Diu una dita mallorquina que «allà on no hi ha farina, tot és molí», i durant massa anys la cultura a Mallorca ha anat escassa de recursos, però sobretot ha anat pobra de llibertat i d’obertura. El pressupost de Cultura, Patrimoni i Artesania del Consell de Mallorca per al 2026 demostra que això ha canviat. I és que les xifres xerren per si mateixes: un increment del 13%, fins a arribar als 39,5 milions d’euros, que també significa un augment del 42% des del 2023, que consoliden una aposta clara per una cultura viva, plural i sense sectarismes.
Aquest pressupost no és fum ni propaganda. És feina, constància i una manera diferent d’entendre la cultura. Una cultura que no imposa, que no exclou i que no mira ningú per damunt l’espatlla. Una cultura que arriba als pobles, als llogarets, a les entitats i a la gent que cada dia la fa possible. Perquè, com diu la saviesa popular, «qui no sembra, no recull», i avui podem dir amb orgull que s’ha sembrat molt.
En pocs anys hem passat de ser un departament que només repartia subvencions a ser un departament que crea activitat cultural com mai: més suport als ajuntaments, més programació arreu de l’illa, més museus connectats, més arxius digitalitzats i una Misericòrdia convertida en un autèntic centre cultural. Tot això, per fer arribar la cultura allà on abans no arribava.
Aquest model també entén que protegir la cultura és protegir les tradicions. Per això enguany s’ha declarat la Festa de la Beata Patrimoni Cultural Immaterial de l’illa als municipis de Palma, Valldemossa i Santa Margalida, reconeixent una celebració profundament arrelada al calendari festiu i a la identitat popular. Al mateix temps, es troba en marxa el procés de protecció de les Rondalles Mallorquines, un llegat de la tradició oral que ha passat de generació en generació i que forma part de l’imaginari col·lectiu dels mallorquins.
També aquest desembre s’ha aprovat la declaració de Bé d’Interès Cultural Immaterial de l’elaboració manual de les neules calades, culminant un procés iniciat el desembre del 2024. No és una notícia menor: és posar en valor una de les tradicions nadalenques més estimades de Mallorca i garantir que no es perdi amb el pas del temps. «Qui perd els orígens, perd identitat», i aquest Consell ho té ben clar.
I aquest Nadal, a més, torna a lluir el Betlem de la Sang després de més de deu anys abandonat. Un betlem que forma part de la memòria col·lectiva de Palma i de molts mallorquins, i que torna a obrir les portes perquè el patrimoni és per ser vist, compartit i estimat, no per quedar tancat amb pany i clau.
Aquest compromís amb la cultura i el patrimoni també es veu en projectes molt concrets i tangibles. El 2026 serà l’any de l’extracció del vaixell de Ses Fontanelles, una actuació històrica que permetrà recuperar un dels jaciments subaquàtics més importants de la Mediterrània i acostar-lo a la ciutadania. Continuam també amb les excavacions i la recuperació del Castell d’Alaró, un espai emblemàtic carregat d’història i identitat. I mirant cap al futur, impulsam el projecte de la Moda Artesana de Mallorca, per donar visibilitat, orgull i oportunitats als artesans i artesanes que mantenen viu un ofici que forma part del nostre ADN cultural.
Els pressuposts del 2026 també reforcen els creadors, els joves artistes, els museus, els festivals, l’artesania i els grans esdeveniments culturals. Ho fan sense renunciar a res ni a ningú, perquè «entre tots, ho feim tot». Avui hi ha més cultura que mai, més llibertat per crear i més igualtat d’oportunitats.
Perquè la cultura no ha de dividir, sinó unir. És allò que explica qui som, d’on venim i cap a on volem anar. I avui, més que mai, Mallorca té una cultura de tots i per a tots. Una cultura amb les portes ben obertes.
