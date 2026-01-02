Un artículo para entender lo que nos pasa

El lunes y el martes en El Confidencial, un artículo de Emilio Lamo de Espinosa, uno de los más dotados intelectuales españoles, catedrático emérito de Sociología en la UCM, presidente hasta 2021 del Real Instituto Elcano, autor de numerosos libros y articulista, entre otros medios, de El País y ABC. Una recopilación pormenorizada y exhaustiva de la situación política de España de la que les ofrezco un resumen de sus palabras, mucho más esclarecedoras que las mías: una nación confusa y dividida, con un Estado en clara descomposición; un Estado sin nación, pero, al mismo tiempo, una nación sin Estado. En él propugna que atribuir la actual polarización política a la radicalización de la vieja socialdemocracia del PSOE es un error. Esa radicalización es el resultado de la política más como subproducto que como elección. Si Sánchez hace lo contrario de lo que dice que va a hacer, muestra que no hay principios ni ideología que sustente esta práctica. De ahí la banalidad de sus compromisos ideológicos, en igualdad, feminismo, ecologismo, nacionalismo o la mismísima corrupción. Sánchez, según Lamo, no miente pues nunca dice la verdad sino lo más conveniente para él en cada momento. No cambia de opinión en función de las circunstancias, como acostumbra a decir, porque no tiene ninguna. Dice que con sus socios resuelve los problemas de España, pero lo único que consigue es agravarlos. El muro contra las derechas es un monumento a la parálisis y a la decadencia. La realidad que no quiere reconocer porque hacerlo significaría dejar el poder, es que sin pactos es imposible abordar los grandes problemas de España: demografía, pensiones, empleo, productividad, vivienda, sanidad, educación y regeneración democrática. Sostiene Lamo que el sanchismo es una máquina de ordeñar al propio PSOE y al poder; sacarles hasta la última gota de sangre. Se ha visto en Extremadura y se verá en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Consigue Sánchez permanecer en el poder a costa del propio PSOE y de los cargos públicos en el territorio. Para la coalición gobernante y sus apoyos parlamentarios es más sencillo ponerse de acuerdo con lo que rechazan que en lo que proponen. Según Lamo, más que un gobierno, el de Sánchez es un desgobierno. No hay presupuestos porque no hay prioridades políticas comunes. Las consecuencias son la radicalización exigida por la extrema izquierda y giro nacionalista, lo único que les une. La legislatura está no ya agotada, sino nauseabunda.

La radicalización exige incendiar el sistema político y acometer contra el tapón en su seno que impide que se materialicen los objetivos disolventes, su clave de bóveda: el Rey. Por eso nacionalismos y extrema izquierda abogan por un referéndum consultivo sobre la independencia de Cataluña y el País Vasco, que tendría como consecuencia política el objetivo de una confederación plurinacional; y por un referéndum sobre la monarquía. Ambos abrirían el camino al colapso definitivo del sistema político soslayando la Constitución, al modo como las elecciones municipales de 1931 lo hicieron. Así, los requisitos de mayorías contempladas en la Constitución para su reforma, que sólo son posibles con la concertación entre el PSOE y el PP, quedarían orillados por el desplome del sistema y se iniciaría una nueva etapa constituyente sostenida por la alianza entre el PSOE y todas las fuerzas destituyentes con el objetivo de la instauración de una república confederal. De momento, no pueden hacerlo porque el Rey cuenta con la aprobación de la mayoría de los ciudadanos y esa imposibilidad, acompañada por la desafección a Sánchez por su incapacidad para afrontar en consuno con sus aliados los graves problemas que afectan al país, está agrietando al poder. Con el poder debilitado comienzan las deserciones de quienes buscan acomodo, aparecen antisanchistas de toda la vida, los escándalos se realimentan y empieza el sálvese quien pueda. Escribí en marzo de 2016: «No pacta (Sánchez) con Podemos, pacta con C’s obligado por el tablero parlamentario, de mala gana, en contra de sus propias convicciones. Sin las limitaciones impuestas por su entorno político (el comité federal del PSOE) con tal de ser presidente del Gobierno hubiera tragado con todo a sabiendas del disparate que estaba cometiendo, incluso con Iglesias de vicepresidente, incluso llevando al país al abismo». Lo que sucedió es historia. Su destitución. Su victoria en las primarias. Hacer del PSOE su perrito faldero. Sus derrotas parlamentarias. La moción de censura. La presidencia. La segunda elección de 2019. El pacto con Podemos. La vicepresidencia de Iglesias. El encierro inconstitucional durante la pandemia. Las leyes del sólo sí es sí. La ley trans: Los indultos. La Memoria Histórica. El borrado de la sedición. La amnistía. La entrega del Sahara. El cupo catalán. La condonación de la deuda de Cataluña. El antisemitismo. Los elogios de Hamás. La ayuda para quien la pida. La omnipresencia de la corrupción en su entorno familiar y político. Ocupar el Estado con sus amigos y sus aliados. Poner la televisión pública a su servicio. No eran dotes proféticas las mías, se trataba simplemente de haber hecho un análisis correcto de una personalidad narcisista sin escrúpulos para hacerse con el poder del Estado.

Dice Lamo que una nación debe entenderse como una gran conversación que cubre todo el territorio y va tejiendo consensos, acuerdos y espacios donde se debate y donde hay líderes de opinión aceptados, donde se reconocen todos como interlocutores válidos. Hoy, en España, está rota. Por las lenguas, por las ideologías, por las identidades y por las redes sociales. La pasión por la identidad mata a la nación y fragmenta la solidaridad. Nos dividimos entre globalizados y abandonados en busca de protección política, económica, cultural e identitaria en los populismos. Sin diálogo desaparece la razón ante los votos. Sustituimos la memoria que une por una memoria que divide. Se impulsa por extrema izquierda y nacionalismo el cuanto peor mejor para hacer saltar las reglas del juego. El deterioro de la política conduce al del Estado, al desacoplamiento de la política de la economía. España es hoy una nación fragmentada y sin pulso presidida por un Estado en franca descomposición. Un diagnóstico certero y sin concesiones, duro como la realidad en la que vivimos. ¡Feliz año!