Vox es centro derecha, Antoni Costa insuperable en desfachatez

El ibicenco Antoni Costa, antiguo profesor de la Universidad balear (UIB), es vicepresidente del Gobierno de Marga Prohens por imposición manu militari de Madrid. Me explico: la dirección nacional del PP tenía y tiene tal concepto de Prohens que optó por colocarle algo así como un secante para evitar imprevistos indeseables. Lo que no imaginaba Madrid era que, de inmediato, Costa quedara en evidencia. Lo hizo, y de qué manera, al contratar para gerente de una empresa pública a un querido amigo agresor sexual. La historia es sobradamente conocida, y la desarrapada izquierda que padecemos incapaz de hincarle el diente. Allá ella. Costa lo contrató sabiendo de la fechoría perpetrada. Por supuesto, no dimitió; ahí sigue impartiendo lecciones de ética y estrategia política. La última el domingo, en una entrevista en Diario de Mallorca que le ha hecho el compañero Guillem Porcel. En ella, Costa anticipa avasalladora mayoría parlamentaria de las derechas en las elecciones de mayo de 2027. No es pronóstico osado: viene cantada salvo cataclismo, que por ningún lado se percibe. Donde Costa exhibe ausencia, no sé si deliberada o no, del imprescindible criterio en el análisis es cuando dice que en el Parlamento balear hay hoy una mayoría de 34 diputados de «centro derecha», que puede ampliarse hasta 40 en las elecciones. Y da al PP grandes posibilidades de obtener mayoría absoluta.

Veamos, Costa: situar a los diputados de Vox en el centro es excesivo incluso para alguien que, como usted, no tiene frenos a la hora de conformar la realidad de acuerdo con lo que le conviene. Vox, señor Costa, sus diputados, no son de centro derecha, sino como es palmario, dado que por sus obras los conoceréis, de extrema derecha, devotamente trumpistas, alineados con lo que en Europa representa alguien como Le Pen o el húngaro Orbán. ¿Se ha enterado, señor Costa, de que Santiago Abascal ha felicitado efusivamente a José Antonio Kast por arrollar en las elecciones presidenciales en Chile? Kast es hijo de nazi orgulloso del pasado de su padre, admira al general Pinochet. Pero usted, Costa, a Vox lo hace de centro derecha. Además, da muchas posibilidades de que el PP alcance la mayoría absoluta. ¿La de Extremadura? ¿La que logrará en Aragón? Sucede, señor Costa, que Vox, la extrema derecha española, cabalga a galope tendido, forzando al PP a abrazarlo sin remilgos, porque sin él no forma mayorías de gobierno. Pero Vox no es, no será de centro, aunque Costa se empecine en situarlo donde nunca ha estado ni quiere situarse. Y señor Costa, Vox no ha venido a pactar con el PP, sino a sustituir al PP. Mejor vaya enterándose. Ha sucedido en Francia. En Italia. En Hungría.

Acotación arbórea.- Dicen en Cort que el alcalde Jaime Martínez nada ha tenido que ver con el arboricidio de los bellasombra, que ha sido una decisión tomada por los técnicos para evitar males mayores dado el deteriorado estado en el que se hallaban. Pero la decisión de arrasar con los árboles ha sido, como mínimo, tan mal gestionada y explicada que ha soliviantado al vecindario, que hace recaer sobre el alcalde la responsabilidad última. Y cuidado: cuestiones como esa son las que pueden acabar por poner en peligro la reelección de un alcalde que carece de oposición reconocible. También en Cort, PSOE y la beatífica congregación de Més (antes PSM y antes del antes PSI) son almas en pena. Cosa aparte es la concejala de Podemos, Lucía Muñoz, abonada al desbarre. Aboga por la desaparición del Estado de Israel. Desbarra Muñoz, lo hacen los sionistas que la ha denunciado en los tribunales. Embestida contra la libertad de expresión. A la concejala le asiste el derecho a proclamar que Israel tiene que desaparecer. Será mamarrachada, que lo es, además, de contradecir las resoluciones de la ONU por las que se creó en 1948. Eso a Muñoz le importa un bledo. Y los sionistas, al denunciarla, le hacen inmenso favor, a todas luces inmerecido.