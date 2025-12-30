Cocas de patata para periodistas

Un clásico de estas fiestas son las copas navideñas de instituciones públicas y empresas con los periodistas, unos encuentros en algunas ocasiones de puro compromiso, pero que este año en Mallorca han venido con mensajes.

Hace tiempo, Govern, Consell, Parlament, Ayuntamientos, cajas de ahorro y compañías hoteleras agasajaban a los ‘plumillas’ con buenos regalos. A las redacciones llegaban cestas, litografías, jamones y estuches de vino. Como todo en la vida había jerarquías: los directores y otros jefes recibían los mejores presentes; la tropa se contentaba con una agenda de la Comunidad Autónoma por barba, algo muy útil porque no existía internet (ni se le esperaba) e incluía un detallado listado de teléfonos y altos cargos.

Empezabas el nuevo año con ilusión y llenabas los días de la agenda con las previsiones más inmediatas. Para Sant Sebastià ya te habías cansado de ser tan ordenado y te olvidabas del librito. Confiabas en tu memoria. Eras más joven.

Mucho ha cambiado el panorama. Y más que te rondaré.

Ahora, los políticos y gestores tienen algún pequeño detalle con los informadores. Creo haber leído que estos días se han entregado sabrosas cocas de patata, un dulce muy nuestro y que jamás podría ser considerado como un soborno.

En mi área, tribunales, había copas navideñas, pero no eran usuales los obsequios. El Ilustre Colegio de Abogados y el Tribunal Superior de Justicia organizaban encuentros. A veces coincidían en el día y la hora; así que tenías que elegir entre papá o mamá. O correr de un brindis a otro por la Rambla como un poseso. Recuerdo que la relación entre la junta de gobierno del ICAIB y los magistrados, por una parte, y los redactores de juzgados, por la otra, era muy familiar. Reinaba la cercanía entre colectivos.

Decíamos que las Navidades han llegado con mensajes de los gobernantes para los redactores. Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca, y Marga Prohens, presidenta del Govern, son los dos personajes públicos que más aparecen en los medios de comunicación. Galmés tiene una agenda vertiginosa: es un político omnipresente. Lo mismo anima un concierto de coros de la Gent Gran, inaugura una rotonda en Llubí, presenta la restauración del belén de la Sang o entrega unos trofeos de petanca.

Hace unos días, exhortó a los esforzados redactores que, exhaustos, tratan de seguir su ritmo, a continuar informando con rigor, pluralidad, espíritu crítico e independencia. Añadió que en tiempos de IA, prisa y noticias falsas «el periodismo riguroso es más necesario que nunca».

La presidenta también tiene un día a día ajetreado, imposible de cubrirlo informativamente en su totalidad. Compartió con su compañero del PP el anhelo de «un periodismo ejercido con rigor, honestidad e independencia». Pero Prohens introdujo una reflexión llamativa: «la libertad de prensa en España está en riesgo en estos momentos». Evitó referencias al Gobierno central o a partidos concretos en cuanto a posibles vulneradores del derecho a la información, que, en sus palabras, sí respeta el Ejecutivo balear. No creo que la facultad de comunicar y recibir libremente información esté en peligro: gozamos de un amplísimo sistema de libertades, del que, quizás, algunos abusan. Sus frases suenan más a consignas partidistas contra el «malvado» Pedro Sánchez.

Más guerrero fue el president del Parlament, Gabriel Le Senne. El dirigente de Vox más baqueteado por la prensa arengó a los periodistas a «rebelarse contra el descrédito y no sucumbir a la presión del poder». Todavía le doy vueltas al significado de este inesperado consejo navideño.

Post data: ¡enhorabuena mayúscula a Cor Son Dameto por la Medalla de Oro de Palma! Se lo merecen.