Opinión | Tribuna
La salut mental també és salut laboral
Durant molts anys, parlar de salut mental a la feina ha estat incòmode. Sovint s’ha reduït el malestar emocional a una qüestió personal, gairebé íntima, com si fos només un problema de caràcter o de capacitat d’adaptació. Però aquesta mirada ja no serveix. La salut mental és avui un dels grans reptes del món laboral.
Quan l’estrès es manté en el temps, quan la pressió no dona treva i no hi ha espais reals per parlar del que passa, el cos i la ment acaben reaccionant. L’esgotament emocional —el conegut
{"anchor-link":true}
— no arriba de cop. Comença amb cansament, continua amb desànim i, sovint, acaba amb desconnexió, conflictes o baixes laborals.
No és una qüestió de fragilitat individual. És un problema estructural.
Fa temps que des de la salut laboral s’adverteix que els riscos psicosocials tenen conseqüències tan reals com qualsevol altre risc professional. L’estrès crònic, la sobrecàrrega de responsabilitats, la manca de reconeixement o lideratges poc sensibles no són conceptes teòrics. Tenen impacte directe sobre les persones, però també sobre el funcionament de les organitzacions i la qualitat del servei que ofereixen.
Tot i això, encara reaccionam massa sovint quan el problema ja ha esclatat. Quan el conflicte es fa visible i ja no es pot amagar. Però el conflicte no és l’origen del problema, sinó el símptoma. El veritable error és haver normalitzat el silenci i haver ignorat durant massa temps els senyals d’alerta.
No hi ha rendiment sostenible sense benestar. No hi ha entorns laborals saludables si les persones que els sostenen estan exhaustes. Invertir en salut mental no és cap luxe ni una moda passatgera; és una decisió intel·ligent i una responsabilitat col·lectiva.
Això exigeix un canvi de mirada. No basta parlar de salut mental: cal incorporar-la de manera real a les polítiques de prevenció de riscos laborals. Apostar per la detecció precoç de l’esgotament emocional, per espais de mediació efectius, per lideratges més humans i per cultures organitzatives que posin les persones al centre.
En aquest sentit, la salut laboral pot i ha de jugar un paper clau com a plataforma i altaveu. No només per advertir, sinó per impulsar experiències pilot, generar espais de reflexió compartida i facilitar eines perquè empreses i institucions avancin amb criteri, evidència i responsabilitat. Parlar de salut mental amb rigor, mesurant impacte i pensant en clau de sostenibilitat, és també una manera d’humanitzar les organitzacions.
També implica assumir que callar no és neutral. Quan no s’actua, el cost acaba sent molt més alt, tant en termes humans com econòmics. Administracions, direccions i representants dels treballadors tenim la responsabilitat d’anticipar-nos abans que el malestar es cronifiqui.
Des del meu paper com a responsable sindical de salut laboral i medi ambient, defens una idea senzilla però essencial: parlar de salut mental a la feina no és assenyalar ningú, és avançar com a societat. Reconèixer el problema és el primer pas per prevenir-lo. I prevenir sempre és més eficaç —i més humà— que arribar tard.
La salut mental també és salut laboral. Situar-la al centre no és només una qüestió de sensibilitat, sinó de sentit comú. Perquè una societat que no cuida la salut mental de qui treballa acaba esgotant-se a si mateixa.
- La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
- Mallorca forma a los grandes científicos que Suecia aprovecha: 'Para este país, la UIB es una gran proveedora de talento»
- Abre un nuevo Decathlon en el Olivar de Palma: tres plantas, arreglan material deportivo y sirve para recoger pedidos
- Esta es la previsión del tiempo en Mallorca para Nochebuena y Navidad
- De Deportes Reus a Decathlon: la transformación del centro de Palma
- Seis provincias ayudan a tramitar el paro de Baleares por el atasco en sus oficinas
- Maria Àngels Ferrer: “Mallorca es el único lugar donde el hilo del Cant de la Sibil·la no se ha roto”
- Baleares es la comunidad que más tardó en pagar a sus proveedores, con 46 días