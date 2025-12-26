Opinión | Tribuna
Per què el burka és un «problema» per al PP
La decisió del Partit Popular a les Illes Balears de presentar una iniciativa per prohibir el burka o el niqab en edificis públics convida a una reflexió que, des del meu punt de vista, hauria de ser clarament crítica amb l’equip de govern. Segons declaracions públiques de la nostra presidenta, aquesta mesura s’emmarca en el «compromís amb la igualtat i els valors europeus», mentre es minimitza l’impacte real de l’escalada dels preus del lloguer i dels productes de primera necessitat, una realitat que ella qüestiona.
Aquesta mirada sembla construïda des d’una posició allunyada de l’angoixa que provoquen les situacions de carestia quotidiana, com ara els deutes hipotecaris o mesos sense poder pagar el lloguer mentre s’esperen notificacions que, evidentment, no parlen de qüestions culturals, sinó de problemes tangibles i materials.
La naturalesa de la proposta il·lustra una estratègia política que situa debats de baixa incidència social per damunt de problemes estructurals que sí afecten greument la població balear. No és només una qüestió de prioritats, sinó una manera deliberada de construir agenda mediàtica a partir de polèmiques identitàries mentre s’ignoren tensions fonamentals relacionades amb la salut, l’educació, el treball, l’habitatge i el benestar social.
La política hauria d’orientar-se cap als factors que condicionen realment la vida de la majoria i no sols la present, sinó també la futura. L’informe Quan la casa ens emmalalteix assenyala, de manera explícita, com les condicions de l’habitatge «precaritzat» augmenta el risc de patir problemes greus, entre les persones que no disposen d’una llar digna. En el cas de la infància, nombrosos estudis vinculen l’estrès derivat d’aquesta inestabilitat residencial amb pitjors resultats acadèmics, fet que agreuja les dades d’abandonament educatiu prematur i fracàs escolar que ja lidera la nostra comunitat.
A diferència del «problema cultural, inventat», la relació entre precarietat residencial i malestar psicològic està avalada per dades estadístiques sòlides. Una anàlisi rigorosa ajudaria a recalibrar el nostre radar social i a entendre que no és una peça de roba allò que enrareix, sinó l’absència de condicions bàsiques de seguretat, estabilitat, accés econòmic i benestar integral.
Quan la casa deixa de ser refugi i esdevé una font constant d’estrès, i s’estén, emergeix, una dimensió de sofriment invisible per a qui té les necessitats cobertes. Aquest patiment col·lectiu és, precisament, el que hauria d’ocupar el centre del debat polític.
Mentrestant, la campanya sobre el burka exemplifica com es fabriquen o s’amplifiquen problemes menors per desviar l’atenció de qüestions socials amb conseqüències reals i mesurables. La salut, l’educació, l’accés a l’habitatge i a una feina digna, o la seguretat ambiental continuen fora del nucli de l’acció política autonòmica.
Parlar del burka com a «problema» en absència d’un impacte estadístic rellevant a les Illes, és assumir un relat artificial, una ocurrència puntual per omplir una agenda superficial més orientada a confrontar que a resoldre. La pregunta clau d’una política amb visió social no és què cobreix el cos, sinó què queda descobert, el dret a un habitatge digne, a l’educació de qualitat per a tothom, a la salut i a viure amb seguretat econòmica i social. Aquest és el debat que mereix titulars, recursos i prioritats polítiques.
