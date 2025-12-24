Francia protesta, Europa tiembla y Balears no son islas ajenas

Las imágenes de los agricultores franceses bloqueando carreteras no son una anécdota ni un estallido sectorial aislado. Son la expresión visible de un malestar más profundo. Francia atraviesa una situación económica y política delicada, con una deuda pública y privada muy elevada, dificultades para aprobar presupuestos, un Estado de bienestar cada vez más costoso y una creciente sensación de que las promesas del modelo europeo ya no encajan con la realidad económica.

No se trata solo del campo. El problema de fondo es que el equilibrio entre gasto público, presión fiscal y crecimiento se ha roto. Mantener el actual Estado de bienestar con menos crecimiento, más deuda y una economía productiva tensionada se está volviendo sencillamente imposible. Francia no está quebrada, pero sí en una situación comprometida, sostenida por la deuda, el respaldo del BCE y una confianza internacional que no es infinita.

Esta fragilidad ya se refleja en los mercados. Las agencias de calificación S&P y Fitch han rebajado recientemente la nota de la deuda francesa a A+, debido al elevado endeudamiento, cercano al 113% del PIB, y a la incertidumbre política que dificulta la consolidación fiscal. Esto implica mayor riesgo percibido y un aumento del coste de financiación, reduciendo aún más el margen de maniobra del Estado.

Alemania, tradicional motor económico del continente, tampoco ofrece hoy una imagen tranquilizadora. El ajuste industrial es una realidad: cierres de plantas, reducción de producción y anuncios como los de Volkswagen evidencian las dificultades del sector manufacturero. A ello se suma el impacto estructural de la destrucción del Nord Stream, que dejó al descubierto una vulnerabilidad energética que Europa no ha logrado resolver, con pérdida de competitividad y una energía más cara y menos segura.

En este contexto, Europa entra en un escenario de profunda incertidumbre económica y estratégica. Pensar que Balears o España pueden quedar al margen sería un error.

Este verano ya se han visto señales de alarma. Ibiza ha vivido un fiasco económico en sectores clave. Restauración, comercio y ocio han registrado caídas significativas, y el mercado inmobiliario ha sufrido una bajada de ventas estimada entre el 20 y el 30%.

Mallorca tampoco ha sido ajena, con un claro enfriamiento del consumo.

A este escenario se suma un elemento especialmente preocupante: los cruceros. El temor a que las navieras relegaran el puerto de Palma empieza a materializarse. Este invierno se constata una bajada de buques y, sobre todo, de cruceros con embarque. Aviba ha alertado de la ausencia de navieras clave como Costa y MSC hasta abril, mientras otros puertos como Valencia y Alicante captan estas escalas.

Desde la Plataforma Sí a los Cruceros no creen en casualidades. Las políticas de limitación y el mensaje de rechazo han pesado en decisiones estratégicas tomadas con años de antelación, mientras otros destinos han ofrecido estabilidad.

Todo esto debería llevar a una reflexión urgente. En un contexto europeo frágil, Balears no puede permitirse transmitir inseguridad económica ni rechazo a sectores estratégicos.

Gestionar, sí. Demonizar o improvisar sin medir consecuencias puede tener efectos irreversibles. Europa atraviesa un momento delicado y, cuando la confianza se pierde, recuperarla siempre es mucho más difícil que regular bien a tiempo.