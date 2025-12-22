Opinión
Buena y mala gente
Uno de mis filmes favoritos de toda la vida es La princesa prometida, de Rob Reiner, con maravillosa banda sonora de Mark Knopfler. Lo primero que pensé cuando la vi por primera vez hace casi cuatro décadas (luego lo haría varias veces más) es que detrás de aquella película debía de haber un alma realmente buena, alguien en quien la inteligencia, el humor y la sensibilidad van parejas a la bondad y el amor a los demás. Tras la muerte violenta de Rob y su esposa Michele, Donald Trump la achacó a la ira desatada por la aversión del cineasta hacia él, que denomina Síndrome de Transtorno por Trump. No haré más comentarios al respecto (tampoco deberían hacer falta), solo que el día en que no sepamos distinguir la bondad de la maldad y la buena gente de la mala gente nos habremos ido directamente al infierno, que aunque esté cerrado podría ser abierto por una vez, de modo excepcional.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo insinúa que la imposición del catalán como única lengua educativa puede ser discriminatoria
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- Dani Rodríguez se despide del mallorquinismo: 'He pagado un precio demasiado alto
- Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso
- La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- Un testigo dice que el conductor que mató a una niña en el Coll d'en Rabassa usaba el móvil justo antes del atropello