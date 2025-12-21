Pedro Sánchez, persona ‘non grata’ en Palma, el error que retrata al PP

La relevancia política de que el Ayuntamiento de Palma declare al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, persona non grata en la ciudad es cero. Pero marca un precedente de deslealtad institucional y de populismo barato difícil de superar. Aprobando en el pleno esta propuesta presentada por Vox, el equipo de gobierno del PP da continuidad a las políticas puramente ideológicas que tanto criticó durante la pasada legislatura. Y, con la ocurrencia, de la que no hay precedentes, demuestra que el Partido Popular de la supuesta gestión eficaz en las instituciones también es capaz de perder soberanamente el tiempo en el pleno del consistorio y en la comisión donde previamente decidió apoyar el disparate de Fulgencio Coll.

Más le valdría al equipo de gobierno municipal aplicarse en resolver los problemas de los ciudadanos de Palma, que no son pocos, hacer cumplir las ordenanzas y mantener las calles en perfecto estado de revista. Siento de verdad decepcionarles, pero esa es la función de un ayuntamiento.

Afortunadamente, Palma todavía es una ciudad abierta y tolerante, aunque sus dirigentes confundan a veces sus ideas políticas y sus prejuicios con la institución, que debería quedar siempre al margen. Y Pedro Sánchez, aunque los ediles de Vox y del PP se dediquen a denigrarlo en nombre de Palma por la investigación de los supuestos casos de corrupción que le rodean, es el presidente legítimo del Gobierno de España. Y merece un respeto institucional.

¿Imaginan lo que sucedería si a la Presidencia del Gobierno se le ocurriera un disparate similar con el Ayuntamiento de Palma o con su alcalde, Jaime Martínez? Pues eso es exactamente lo que el equipo de gobierno del PP ha hecho con Pedro Sánchez, cuando compañeros de partido condenados por corrupción no merecieron la más mínima censura institucional. El PSIB-PSOE intentó que el PP reflexionara y retirara su apoyo a la propuesta pero no hizo caso. Confiemos en que el Gobierno sea más responsable y civilizado y no se lo haga pagar en el futuro ni al Ayuntamiento ni a los ciudadanos de Palma.