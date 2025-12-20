Morir pariendo

Durante siglos, las mujeres sabían muy bien que la maternidad las enfrentaba a la muerte. Reliquias, amuletos, rezos y ritos trataban de llegar donde no alcanzaba la ciencia. Una hemorragia posparto o un bebé encallado en el canal vaginal marcaban el punto final. Gracias al acceso a los anticonceptivos, a los partos asistidos por personal sanitario cualificado y a un mejor apoyo posparto se ha reducido de un modo muy significativo la mortalidad de las madres. Entre 2000 y 2023, una caída del 41%, según datos de la OMS. Por desgracia, el parto asistido aún es un lujo en algunas regiones del planeta.

Mientras Emilee Saldaya -fundadora de FBS (Free Birth Society, sociedad del parto libre)- bailaba y celebraba un festival de la organización en su lujosa propiedad, la fotógrafa Naomi James moría desangrada tras dar a luz sin asistencia. Esta secuencia trágica forma parte de una investigación que el diario The Guardian ha llevado a cabo durante un año. Un estudio que relaciona 48 casos de muerte fetal intrauterina tardía, muerte neonatal u otras formas de daño grave con los llamados partos libres defendidos por FBS. Por un lado, influencers que se han hecho millonarias promoviendo partos sin matronas ni médicos. Por otro, mujeres radicalizadas por unos podcasts emotivos que llegaban a afirmar que existen «toneladas de hemorragias fabricadas en el hospital», pero nunca en un parto libre.

El parto salvaje que promueve FBS no tiene nada que ver con los partos domiciliarios que siempre están supervisados por un profesional y que, en caso necesario, pueden derivarse a un centro hospitalario. ¿En qué momento una mujer opta por poner su vida y la de su bebé en riesgo? Un cóctel de codicia, irresponsabilidad, desinformación y desprestigio hacia la ciencia ha convertido en una opción atractiva lo que, durante siglos, ha sido una experiencia de dolor y miedo profundo. Un renglón más en la estúpida y peligrosa exaltación del pasado. Adiós al pensamiento crítico, bienvenida la ignorancia voluntaria.