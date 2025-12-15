La estrategia de EEUU mira a Europa, pero el planeta pide otra cosa

Mientras Washington insiste en que Europa aumente su gasto militar, la realidad global avanza en otra dirección: los campamentos de refugiados crecen, el hambre se extiende y millones de vidas se rompen. En un mundo así, recordar que vivir es más urgente que competir se vuelve esencial.

El 5 de diciembre de 2025, la Casa Blanca presentó su nueva estrategia exterior, un documento directo que interpela a Europa. Describe un continente envejecido, lento en reaccionar y sostenido por redes de bienestar que ya no logran responder a presiones económicas y migratorias. El mensaje es claro: cooperación sí, pero condicionada a reformas profundas. Más inversión en defensa, menos dependencia y mayor integración productiva ante un escenario internacional cada vez más duro.

Es el tono clásico de las grandes potencias cuando perciben que sus aliados pierden ritmo. Estados Unidos pide a Europa asumir su responsabilidad en la OTAN y advierte que su «paraguas» no puede seguir tratándose como un servicio gratuito. Hay advertencia, pero también cálculo.

Sin embargo, entre líneas, el documento revela algo más hondo: la fragilidad de un planeta que parece haber perdido el norte.

Se acusa a la inmigración de debilitar Europa, aunque la historia demuestra lo contrario. Ninguna civilización cayó por acoger a quienes huían del dolor; varias sí cayeron por ignorarlo. Migrar es tan antiguo como el fuego: moverse para sobrevivir es un reflejo humano básico.

Hoy no escapamos de glaciaciones, pero sí de sus equivalentes modernos: guerras interminables, crisis económicas, violencia armada y Estados colapsados. Más de 123 millones de personas fueron desplazadas por la fuerza en 2024, la cifra más alta registrada. La migración no causa el colapso; es el colapso el que obliga a migrar.

Quien huye de Gaza bombardeada, del Sudán arrasado o de un Líbano hundido por la crisis repite el gesto ancestral de quienes protegían una brasa para iniciar una nueva vida.

Si el documento subraya la burocracia lenta, el envejecimiento y los desequilibrios europeos, parece olvidar que el deterioro es global. Estados Unidos convive con más de 770.000 personas sin hogar, con extremismo político creciente, violencia armada persistente y una democracia desgastada. No solo Europa está bajo presión; también EEUU se erosiona desde dentro.

Y no están solos. El hambre avanza en amplias zonas de África y Oriente Medio. En América Latina, la desigualdad alimenta un éxodo silencioso. El planeta entero respira guerra, crisis climáticas, desinformación y autoritarismos reciclados. El declive no es europeo: es universal.

El documento estadounidense perfila un mundo que se reorganiza en bloques, guiado por intereses inmediatos. Pero el riesgo mayor es el agotamiento del multilateralismo justo cuando más lo necesitamos. Los desafíos globales no reconocen fronteras: ni el clima, ni las pandemias, ni el crimen organizado.

Pensar como islas es suicida. Una nación encerrada en sí misma termina cayendo por falta de apoyo. La solidaridad debe reinventarse como mecanismo básico de supervivencia colectiva, no como gesto idealista. Reforzar espacios multilaterales, Naciones Unidas, cumbres climáticas, acuerdos regionales, no es un acto moral, sino una necesidad estratégica.

Las guerras nacen donde se cierran puertas; la paz, donde se abren. ¿Es realmente tan difícil entenderlo?

Europa puede revisar sus modelos y Estados Unidos puede exigir liderazgo. Pero el liderazgo implica también responsabilidad ética y, en cierta forma, espiritual. Ningún proyecto civilizatorio se sostiene mientras millones luchan por sobrevivir.

El documento estadounidense ofrece propuestas prácticas, sí, pero la pregunta de fondo no es cómo salvar a Europa, sino cómo evitar que el mundo entero se desmorone por su propia inercia.

Quien llama a la puerta en busca de refugio no amenaza nuestra civilización: nos recuerda que aún somos humanos.

Este planeta es nuestro único hogar, y ninguna casa sigue en pie si dejamos que se apague la llama de la vida.