Imprimo, luego soy hombre

Hay hombres que no lloran, que no leen, que no aman. Y hay otros que traducen esa misma renuncia en la impresión de armas 3D, como quien imprime su última oportunidad de existir. No siempre quieren matar; a veces solo intentan sentirse presentes, aunque sea al borde del estallido. Para ellos, fabricar un arma es un rito de restitución del poder: una violencia íntima, autogestionada, que germina en foros anónimos y se materializa en garajes con olor a plástico fundido.

Las llaman armas fantasma, pero lo espectral no es solo el objeto: es también el sujeto que la empuña. Sin número de serie, sin trazabilidad, sin origen. Como muchos hombres de este siglo: desorientados y sin los relatos que antes les daban sentido. Solo queda el zumbido insistente de una impresora 3D imprimiendo, capa a capa, la promesa de una identidad alternativa.

Mientras Europa avanza en su propia lógica de militarización, estudios recientes muestran una tendencia al alza y sostenida en el continente: más decomisos, más talleres improvisados, más piezas sueltas circulando. La Unión Europea reconoce el problema en su Plan de acción sobre el tráfico de armas de fuego 2020-2025, pero apenas se detiene en la pregunta crucial: ¿por qué esta tecnología convoca, con especial intensidad, a determinados perfiles de varones jóvenes? La facilidad para acceder a diseños, el bajo coste, el anonimato y la replicabilidad inmediata han convertido a estas impresoras en máquinas de poder accesible.

Los expertos hablan de una democratización de la letalidad: la posibilidad de que un individuo aislado posea un arma mortal sin depender de un Estado, de un ejército o de una organización criminal. Pero el término es engañoso. No democratiza nada: privatiza la violencia y la desplaza al terreno de las emociones heridas. Esa violencia privatizada acelera un proceso más profundo: la individualización extrema del poder, lo que Éric Sadin describe como la deriva hacia un individuo-tirano que ya no necesita instituciones para ejercer su fuerza, sino únicamente una impresora y resentimiento.

La extrema derecha global lleva tiempo explotando este terreno fértil. No necesita partidos ni jerarquías: le basta un archivo compartido, presencia en la manosfera y un discurso de victimización masculina perfectamente empaquetado. Hombres aislados, conectados por algoritmos, memes y agravios, que encuentran en estas armas una forma de pertenencia sin comunidad y un poder que se ejerce sin permiso de nadie.

No todos los hombres que imprimen armas se adscriben a la ultraderecha, pero esta ha aprendido a capitalizar ese malestar para fines políticos y simbólicos. La mayoría de los casos documentados comparten rasgos: jóvenes varones, en muchos contextos blancos, que viven su irrelevancia como afrenta. La masculinidad patriarcal —la basada en el sustento económico, la fuerza física y el dominio del espacio público— ha sido cuestionada y debilitada por décadas de avances feministas y transformaciones sociales profundas. La precariedad económica y la sensación de desubicación alimentan la búsqueda desesperada de un refugio técnico donde recomponer un yo herido.

Para algunos, la impresora 3D ocupa el lugar que antes tuvieron el coche o el gimnasio: un artefacto para recuperar una posición perdida. El arma se convierte en metáfora de una caída más profunda: la del poder, el estatus y el sentido. Con una diferencia crucial: es más accesible, más eficiente y más letal. Y, además, no exige afecto, vínculos ni reconocimiento; solo frustración y fe en la ingeniería. Por eso estas armas sin número de serie parecen más espectros que objetos: armas fantasma para hombres fantasma, sujetos que sienten que el mundo no los ve y que intentan materializarse mediante una máquina.

No es solo una impresora: es un taller de identidad, un laboratorio donde se experimenta con la propia masculinidad. Cada pieza ensamblada funciona como un acto de existencia y de autoafirmación: un ensayo de la autoridad que la vida cotidiana le ha negado, un gesto de control que la sociedad no reconoce, un simulacro donde se miden fuerza, ingenio y derecho a existir.

Mientras tanto, los Estados legislan como quien tapa una grieta con cinta adhesiva. Ignoran cómo gestionar un fenómeno que no nace en fronteras, sino en habitaciones donde un adolescente furioso descarga un archivo y decide que el mundo le debe algo. No saben qué hacer con un sujeto que no busca integrarse, sino vengarse.

Ahí se sitúa el verdadero desafío de nuestro tiempo: no en los números de serie que faltan ni en los talleres ilegales, sino en enfrentar la lógica que convierte la soledad en rabia, la frustración en armas y la ingeniería en sustituto de la política. Las democracias pueden perseguir las armas fantasma, pero no existen registros para las masculinidades que se fraguan en habitaciones silenciosas donde la impresora brilla como un altar. Mientras ese ritual continúe en silencio, la auténtica amenaza no se medirá en balas, sino en la convicción de que uno puede fabricarse a sí mismo sin afecto, sin comunidad y sin límites, pero con odio y pólvora.