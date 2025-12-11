Opinión | Tribuna
Recuperar el temps perdut amb més habitatge públic
La dificultat d’accedir a un habitatge s’ha convertit en un dels principals reptes socials, no només a les Illes Balears, sinó a tot l’Estat espanyol. Davant una situació crítica i després d’anys de ritmes de construcció insuficients, el Govern del Partit Popular ha decidit situar aquesta qüestió al centre de l’agenda política. No es tracta d’un anunci simbòlic: és una estratègia clara per incrementar l’oferta d’habitatge assequible per a famílies, joves i persones treballadores que volen continuar vivint a les illes.
L’ampliació del parc públic és un dels pilars del Pla de Xoc d’Habitatge impulsat pel Govern de Marga Prohens. Una línia d’actuació que, després d’anys d’inacció i promeses incomplertes, marca un canvi significatiu en la política residencial de la nostra comunitat. El Govern col·labora activament amb els ajuntaments per incorporar més sòl i més projectes, amb l’objectiu de donar respostes reals i sostenibles al problema.
Aquests dies, la presidenta Marga Prohens ha presentat les promocions d’habitatge públic actualment en tramitació per part de l’IBAVI: 1.213 nous habitatges repartits per totes les illes. Aquest increment suposa una ampliació de prop del 50% del parc públic actual i confirma que la legislatura avança cap a un impuls històric en matèria d’habitatge.
A més, el Govern ha aprovat la primera declaració d’interès autonòmic de 31 promocions noves —més de 700 habitatges públics en una primera fase— que disposaran d’un procediment més ràpid. Aquesta figura, possible gràcies a la nova Llei d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl mitjançant projectes residencials estratègics, redueix entre un i dos anys els terminis administratius i fins a tres en alguns municipis. És una passa decisiva: menys burocràcia i més habitatges en menys temps.
Aquesta reforma normativa també incorpora mesures que reforcen el caràcter social de la política d’habitatge, com el requisit d’un mínim de cinc anys de residència per accedir a habitatges protegits, amb preferència per als residents del municipi. Una manera d’assegurar que aquest esforç públic beneficia, realment, la població local.
Les xifres confirmen l’abast del compromís: 47 promocions en marxa, amb 613 habitatges a Mallorca, 248 a Menorca, 292 a Ibiza i 60 a Formentera. Un total de 228 milions d’euros d’inversió dins del pla «Illes en transformació». El 90% de les promocions iniciaran les obres de construcció durant el 2026.
A tot això s’hi suma una millora substancial en la coordinació administrativa: digitalització d’expedients, reducció de duplicitats i nous mecanismes de cooperació entre institucions. Quan l’administració treballa amb agilitat i posant les persones al centre, els resultats es perceben més aviat.
La política d’habitatge del Govern de Marga Prohens presenta, així, un canvi de rumb en habitatge públic. No només respon a una urgència social, sinó que construeix un model d’oportunitats per als residents. Una aposta valenta i transformadora que vol garantir que viure a les Illes Balears sigui possible per a tothom i no un privilegi cada vegada més inassolible.
