LA CORRUPCIÓN DE ALGUNOS POLÍTICOS | Un problema grave que exige soluciones reales

Manifestantes durante una manifestación contra el régimen del 78, frente al Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La concentración ha sido convocada por el Frente Obrero bajo el lema 'Haz que caigan' para protestar contra la corrupción y el régimen del 78 en el Día de la Constitución. Carlos Luján / Europa Press 06/12/2025. Carlos Luján / Europa Press;Manifestación organizada por el Frente Obrero en contra de la Constitución del 78; / Carlos Luján / Europa Press

La corrupción que afecta a algunos políticos en España se ha convertido en un problema de tal envergadura que figura entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Es un tema recurrente, tanto en las conversaciones cotidianas como en los medios de comunicación, ocupando un espacio destacado en programas televisivos y páginas de prensa. Aunque se recalque que los implicados constituyen una minoría, este argumento no consuela a quienes trabajan arduamente para llegar a fin de mes.

En la actualidad, el principal partido involucrado en casos de corrupción, el PSOE, argumenta que la «corrupción cero» es una utopía y que la clave está en actuar con rapidez ante los casos detectados. Sin embargo, esta postura resulta desalentadora para la ciudadanía, ya que transmite la idea de que no hay margen para hacer más. La respuesta habitual consiste en pedir la dimisión del político afectado y suspenderlo de militancia cuando la UCO o los medios destapan un caso, intentando desvincular al partido del implicado, aunque los hechos hayan sucedido cuando este aún ostentaba cargos relevantes.

No obstante, esta defensa no es exclusiva del PSOE, ya que partidos como el PP y otros han adoptado posiciones similares en el pasado.

En el caso del actual Gobierno, ni siquiera toma medidas cuando saltan las causas y opta por mantener en sus puestos a los implicados hasta que exista una resolución judicial firme, como se observa en los casos del fiscal general o del candidato a la Junta de Extremadura. Esta actitud contrasta con lo que, hace unos años, se consideraba inaceptable, cuando la discusión giraba en torno a si el apartamiento debía producirse al surgir el caso o tras la imputación judicial.

Estas posturas contribuyen a un clima de desconfianza hacia las instituciones y hacia los propios políticos. La actual legislación, de carácter siempre reactivo, ha demostrado ser insuficiente, y las oficinas anticorrupción existentes se han revelado ineficaces.

Para recuperar la credibilidad institucional y política, es imprescindible que los partidos adopten medidas preventivas. Entre ellas, propongo las siguientes:

• Legislar sobre la responsabilidad «in vigilando»: Se propone que el superior directo o la persona responsable del nombramiento de un cargo público asuma una responsabilidad (no penal). En caso de corrupción, esta persona quedaría automáticamente inhabilitada para ejercer cargos públicos durante un periodo determinado. Así, el responsable político de realizar nombramientos se preocuparía más por informarse y seleccionar cuidadosamente a sus colaboradores, ya que su propio futuro estaría en juego.

• Equipos anticorrupción internos en los partidos: Por ley, los partidos deberían contar con equipos dedicados a la prevención de la corrupción, con la misión de realizar controles simulados, como intentos de soborno o entrevistas con personas relacionadas. Estos equipos informarían periódicamente de sus actuaciones, sin datos personales, a un órgano externo como el Tribunal de Cuentas y al propio partido. Saber que existen controles internos y que se pueden realizar pruebas encubiertas tendría un efecto disuasorio sobre posibles corruptos.

• Buzón anónimo de denuncias: Se trata de crear un canal anónimo para denunciar irregularidades cometidas por servidores públicos, permitiendo investigaciones tanto oficiales como internas (por los equipos anticorrupción mencionados), con el fin de incrementar la transparencia y la eficacia en la detección de casos de corrupción.

• Al igual que se solicitan penas para empresas corruptoras, por ejemplo, de manera que no puedan contratar con la administración, los partidos que no crean medidas anticorrupción internas podrían verse privados de recibir subvenciones electorales, en el ámbito donde se ha producido la corrupción.

En definitiva, la lucha debe estar en intentar que no haya corrupción, no en las medidas posteriores cuando ya se ha producido.