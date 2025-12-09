La extrema derecha catalana busca instalarse en Mallorca

¿Una extrema derecha de aroma soberanista para captar votos a derecha e izquierda? Se dirá que es opción escasamente plausible, pero en Mallorca los hay que se han puesto manos a la obra. ¿Quién podría ser la Sílvia Orriols que en Cataluña conduce a su partido, Aliança Catalana, a desbancar a Junts, dejar hecho unos zorros al PP, acotar el ascenso de Vox? Se han puesto algunos nombres sobre la mesa, y hay, asegura alguien que conoce a fondo cómo se dibujan las coordenadas en el campo de la extrema derecha en la isla, financiación suficiente para hacer viable al que se calificará de alocado proyecto político. Hasta las elecciones autonómicas y municipales todavía falta año y medio, tiempo adecuado para presentar en sociedad la candidatura de la Alianza Mallorquina. ¿Programa? Suficiente con exhibir las banderas queridas por la extrema derecha, esencialmente la que demanda atizar con todo al universo musulmán de Mallorca. Ahí hay, aunque repatee reconocerlo, electorado para hacer daño. La derecha del PP de Marga Prohens, siguiendo las directrices que emanan de Madrid (suyas no existe ninguna por incompetencia para suministrarlas), intenta apropiarse de esa munición de grueso calibre; sucede que con Vox tiene muy acotada la disputa: la alegre muchachada de Santiago Abascal, ungida por la internacional trumpista, siempre irá más allá de lo que la organización de Feijóo esté en condiciones de llegar. La ignota Alianza Mallorquina sí cruza cualquier límite destacando la urgencia de contar con instrumento que únicamente concede la soberanía: cierre de fronteras para impedir la «invasión» musulmana. Solo Alianza Mallorquina, junto a Vox, puede demandar la inmediata expulsión de la ya instalada. Únicamente Alianza Mallorquina y Vox podrán exigir la prohibición manu militari del velo islámico, de las mezquitas existentes o de cualquier atisbo de islamismo. Es reclamo perverso; cuidado, ante el desquicie general que estamos viviendo, encandilará. La semilla fue sembrada tiempo atrás, y es llegada la hora, concluyen quienes proyectan hacer realidad Alianza Mallorquina, de recoger la abundante cosecha que se estimaba exclusiva de Vox, porque, reiterémoslo, el PP no puede competir, que lo intentará, en tales predios. Las izquierdas ni se enteran.

¿Se hará realidad Alianza Mallorquina? No lo sé. Sí sé que los hay empeñados en dar fenomenal susto a la práctica totalidad de la clase política instalada en Mallorca.

Acotación grimosa.- La beatífica congregación de Més (antes PSM, antes del antes PSI) pastoreada por el reverendo obispo Lluís Apesteguia opta por bunkerizarse. Escribe el compañero Andrés Martínez en el Diario de Mallorca del martes que «Apesteguia apuesta por su círculo de confianza». «Núcleo duro afín a su gestión», resalta. Lo que hace el reverendo obispo es eso: bunkerizarse ante el fracaso que acumula. La espantada que protagonizó de la alcaldía de Deià, alegando algo parecido al surmenage (acepción hoy en desuso, adecuada para el reverendo obispo), que, sin embargo, no le impedía seguir en la dirección de la beatífica congregación y, por supuesto, en el Parlamento balear, debiera ser suficiente para inhabilitar a quien blasona de su condición de progresista inmaculado. Més se encamina, junto al PSOE de Francina Armengol, a padecer revolcón electoral que lindará con la catástrofe. Apesteguia, impasible, quiere seguir calentando escaño agazapado en su búnker.

Acotación jocosa.- Agustín Buades, ese hombre, parece haberse percatado de que abandonar Vox fue pésima opción. Idoa Ribas le encaminó directo hacia el despeñadero; constatado el batacazo, Agustín Buades, ese hombre, pugna por desandar el largo trecho recorrido. No parece que vaya a tener éxito, pero, quién sabe, tratándose de Agustín Buades, ese hombre.